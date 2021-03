Crecer desde la incomodidad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantante y compositor Rodri Fre es rosarino. Desde 2019 vive en Valencia, donde se abrió “a la sonoridad del lugar”. En 2020 produjo las canciones que integrarán “Silvestre”, el EP que lanzará este año. La historia de un artista que se reinventó durante el confinamiento y creó un material atravesado por el deseo de fuga.

Versátil. Con esa palabra (utilizada más de una vez en sus contenidos diseñados para la prensa) se autodefine el cantante y compositor Rodri Fre. Oriundo de la ciudad Rosario, donde una formación ecléctica en términos musicales lo llevó a tantear los terrenos del folk, el pop, el rock contemporáneo y más adelante la electrónica, cuenta hasta el momento con tres materiales editados que ponen de manifiesto sus búsquedas “Reverbsiones” (2017), “Alucinaje” (2018) y “Haciadentro” (2019).

En junio de 2019, se estableció en Valencia, España, con un objetivo bien claro: profesionalizarse en producción musical en la Yamaha Music School. El año pasado, pese a las restricciones, fue capaz de encontrar los senderos para permanecer activo: durante el confinamiento de marzo se suscribió al concurso “Cuarentalent Show” organizado por la productora local Valmusic y llegó a la final gracias al voto de los seguidores.

Este año, ya con más posibilidades en el horizonte, tiene previsto lanzar “Esto es todo” (cuyo estreno mundial está previsto para mañana viernes) y “Lejos”, singles que cuentan con sus respectivos videoclips y formarán parte de “Silvestre” un EP formado por cuatro canciones acústicas que fueron producidas por en los meses de abril y junio de 2020 en Valencia.

En un intercambio con este medio, el artista repasó los pormenores del proceso, repleto de matices, que culminó con la presentación de su nuevo álbum. “Llegué a Valencia en junio de 2019 con la ilusión de profesionalizarme en producción musical así que después de investigar un poco opté por anotarme al anual de Yamaha. Casi al final del curso, confinados totalmente, producir vía online era mi única vía de escape”.

En ese punto, Rodri Fre comenzó a intercambiar proyectos con colegas y, después de “darle varias vueltas al concepto”, como señala el propio artista, arrancó la producción del material acústico “Silvestre”, que fue grabado por Rodrigo Fre y Santiago Lagar, entre los meses de mayo y junio del año pasado. “Lo vi como la oportunidad de crecer desde la incomodidad y aprender durante el proceso”.

Deseo de fuga

En “Silvestre”, las guitarras fueron grabadas en Uma Estudio (Rosario) por Santiago Lagar quien también se encargó de grabar bajos, coros y algunas cuerdas. El resto de las voces fueron grabadas (coros y voz principal) en el estudio personal de Rodri Fre en Valencia, al igual que el cajón que fue interpretado por Adrián Blanco, ex baterista de Los Violadores. En los coros participaron Ezequiel Gruber, Alvaro Deple y Aline Garmune. Las baterías y las congas fueron grabadas por Juan Ramon Roca. También se sumó en coros y trompeta Sergio Renovell.

“Ni bien nos soltaron me tomé el trabajo de acercarme a Hankins Studio y jugar un poco con algunos micrófonos bastante vintage para conseguir el color que andaba buscando”, explicó el artista. “Por último, me encargué de hacer la pre mezclada y le envié el material a Veko Swan quien se ocupó de ponerle la cereza al postre mezclando y masterizando en Neun Studio (Valencia)”.

Así, el nuevo trabajo es, desde la óptica del propio artista, un material íntimo, pigmentado por el deseo de fuga que, en pleno confinamiento, “me atravesaba como una lanza cada vez que me asomaba desde la ventana a vislumbrar los rayos del sol”.

Hacer canciones “toda la vida”

Ante la pregunta puntual de cómo se se sintetizan sus aprendizajes en Rosario con las influencias que aparecieron ya tras su radicación en España, Rodri Fre sostuvo que después de haber sacado sus dos primeros materiales junto a Fede Baronio entendió que quería seguir haciendo canciones toda la vida. “Él me enseñó que el error no es un error sino una expresión artística más. A través de ese concepto comencé a fluir en mis producciones de manera distinta a como lo hacía anteriormente. Luego, en Yamaha, terminé profundizando mis estudios basados en la electrónica, la música urbana y la canción pop. Por último, ni bien llegue a Valencia me encontré con una escena musical totalmente diferente a la que estaba acostumbrado. En Rosario predominan otros estilos. Más allá de todo me abrí a la sonoridad del lugar y la hice mía. Creo que esa es una de las principales causas por la cual terminé produciendo “Silvestre”. Fue como salirse del patrón.

Guiarse por las señales

La consulta de rigor de hacia dónde irán sus próximos proyectos, en relación a géneros y búsquedas, derivó en que el cantante rosarino hablé sobre todo de búsquedas. “Estoy preparando otro EP con colaboraciones, donde experimento un poco con el típico formato full band y algunas magias que aprendí en Yamaha. También estoy produciendo otros proyectos más instrumentales que seguramente salgan para finales de 2021. Me encantaría grabar un disco en un gran estudio pero económicamente es poco viable. Igualmente mantengo las esperanzas de que ese día llegue en algún momento. Muchas veces no tengo ninguna dirección, simplemente me dejo guiar por las señales que me da la vida”.

De Fito a Lou Reed

Respecto a los artistas o grupos musicales que considerá como referencias determinantes para su trabajo, Rodri Fre admitió que escucha mucha música. De su Rosario natal, Fito Páez, Cielo Razzo, Matilda y Muñecas. Pero también bandas inglesas como The Cure, The Smiths, Queen, The Beatles. Y material de algunos cantautores de los años ‘60 y ‘70 como Van Morrison, Bob Dylan, y Lou Reed) y el Rhythm and Blues que se viene haciendo en USA a través de artistas como HER y Daniel Caesar.