Leclerc: "No creo que peleemos por el Mundial 2021"

“Aún es muy pronto para hablar del rendimiento del SF21” argumentó el piloto monegassco.

La temporada 2021 de Fórmula Uno está próxima a comenzar y es por ellos que los pilotos ya se han subido a las nuevas versiones de sus autos.

Charles Leclerc, de la escudería Ferrari señaló a CodeSport “Intentaremos mejorar respecto al año pasado, pero no habrá milagros. Tenemos que ser realistas: aunque sí lo espero, no creo que peleemos por el Mundial 2021”.

Por último, el francés expresó “Cuando dije de llevar a Ferrari a la cima, era un objetivo a medio o largo plazo, no me refería directamente a 2021. Las regulaciones técnicas nos impiden hacer lo que queremos en el coche. El SF21 no es una revolución sino una evolución del SF1000".