Línea directa

Jueves 18.03.2021 - Última actualización - 13:34

13:33

Preocupa la vacunación

ASIDUA LECTORA

"Acudo a este espacio para plantear la incertidumbre que uno vive. Estamos a mediados de marzo y las vacunas llegan con una lentitud terrible. Yo tengo 76 años, vivo cerca de la Esquina Encendida, y atendieron a personas de 90 años y a otras de más de 80 años y después pararon. Ahora dicen que están esperando para inocular a personas de 60 años para arriba. Parece que a los más de 70 nos van a pasar por encima. Yo digo: no había tantas personas de más de 90 y de 80 años. ¿Tantas vacunas se ocuparon para esas personas, que no alcanzó para los más de 70 años? Yo estoy esperando la vacuna y si siguen vacunando a los que tienen más de 80 años, ¿cuándo nos tocará a nosotros? No he recibido ni un turno. Todos los días esperando. Yo me voy a presentar en la Esquina Encendida ¡y me van a tener que vacunar!, porque es una vergüenza. Estuvieron 2 semanas para vacunar a los de más de 90 y más de 80, ¿por qué no llamaron a las personas de más de 70 también?, ¡por favor! Tenemos que seguir encerrados, con barbijos y con la distancia, y ellos no se apuran. Se está hablando de la segunda ola que va a venir, y ellos no se apuran con las vacunas. Las que lleguen ahora serán las segundas dosis para los que ya vacunaron. Y para los que son de Salud. Está bien que se la coloquen ellos, pero que no sean otros. No hay información. La gente de 70 para arriba estamos en ascuas. Vacunaron a gente de más de 70 pero que está en geriátricos. ¡¡¿¿Cuándo nos van a vacunar??!! Que nos den los turnos, porque si no nos vamos a ir a vacunar igual, porque tenemos el derecho y la edad para hacerlo. Decían que para fin de año íbamos a estar vacunados. Ya van para 3 meses y todavía estamos esperando la vacuna. Tengo un hijo que tiene asma: también quiero que lo vacunen".

Deplorable estado de la plaza España

NORMA LORENZO

"Hablo en nombre de los vecinos de la plaza España. En referencia a la nota del árbol, que ustedes publicaron, de la plaza España, me quiero referir a toda la situación de la plaza. Estando en la entrada de la ciudad, está hecha un verdadero desastre. La cantidad de aves que la están poblando hace que su suelo sea una fuente de infección y de enfermedades. Nadie limpia los excrementos de las aves. Además, los loros que se han ganado los árboles de la plaza los están depredando. Ellos necesitan eso para afilar sus picos, pero de esa manera están destruyendo los árboles. O sea que se necesitaría una acción directa y urgente para evitar que esto siga pasando y además pedimos la limpieza de todas las veredas de la plaza, de los canteros, de la mugre que deja la gente, que no usa los basureros. Y después de las lluvias, es terrible el olor que se produce por los excrementos: es simplemente invivible. Desde ya, lo que puedan hacer lo agradecería. Gracias por el espacio".

Cortes de luz en la costa

UN LECTOR

"Zona de la costa, domingo al mediodía, nuevamente sin energía eléctrica. El viernes se cortó la luz, volvió cuando quiso con la tensión que quiso. El domingo hubo cortes que duraron instantes, después un montón y la luz volvía con tensión peligrosa. ¿Habrá posibilidades de que en esta provincia, la segunda del país en cuanto a importancia económica, tengamos un servicio eléctrico?, ¿o tendremos que volver a usar velas? Se lo pregunto al señor gobernador y al presidente de la EPE. ¿Alguna vez tendrán la capacidad suficiente para resolver este problema, o vamos a tener que seguir así? Hace unos 10 años que estamos sufriendo esto. Hicieron la línea de media tensión nueva; los vecinos pensamos que se iba a solucionar el problema, pero estábamos muy equivocados porque estamos peor que antes. ¿Hay alguien de la EPE que sepa algo, que entienda algo de este tema?, ¿o estamos en manos de improvisados? Agradezco a El Litoral, porque si no existiera este espacio no tendríamos ni siquiera donde quejarnos".