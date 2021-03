https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El problema de los "Gomeros del Amazonas" que habitan la plaza España no es actual sino de larga data. Crédito: Pablo Aguirre

Por Ing. Agr. Msc. Rubén Alfredo Broda Acerca de los gomeros de la plaza España El problema de los "Gomeros del Amazonas" que habitan la plaza España no es actual sino de larga data. Estos árboles históricos, como otros que existen en la ciudad de Santa Fe, merecen un plan de cuidados intensivos permanente.

Los "Gomeros del Amazonas" que habitan en la Plaza España son árboles pertenecientes a la especie Ficus retusa L. provenientes del continente asiático. Su llegada al continente, específicamente a la zona del Amazonas, se atribuye a las invasiones portuguesas. Por otra parte los dos ejemplares santafesinos llegaron alrededor de 1900 provenientes de Brasil, de ahí su apelativo de amazónicos. A lo largo de su vida en el histórico lugar de la ciudad, como todos los seres vivos, han sufrido una serie de cambios, típicos del desarrollo y otros relacionados a las variaciones climáticas y del entorno.

La especie Ficus retusa L. es originaria de zonas de clima tropical húmedo (típico de la zona ecuatorial) del sur de Asia. Es característica de esta unidad climática presentar altas temperaturas y precipitaciones abundantes. Debido a los inviernos cálidos y secos que se vivieron en la ciudad de Santa Fe en los años 2011-2012 estos árboles continuaron con su desarrollo vegetativo natural pero sin poder recuperar el volumen de agua invertido para éste. Por tal motivo los árboles comenzaron a despojarse de las hojas sobre las ramas más lejanas a fin de garantizar la supervivencia del tronco principal. El estrés causado por la carencia hídrica sumado al causado por variación en el PH del suelo debido a la cantidad de aves que usan los árboles como dormideros dejando caer sus heces y orina; produjo el ingreso de hongos que atentan contra la integridad de los ejemplares.

Debido a estos hechos, la Subsecretaria de Ambiente mediante el Programa de Gestión del Espacio Público, inició una serie de tareas denominadas Rejuvenecimiento de árboles históricos:

- Se retiraron las ramas secas exclusivamente, cuidando no afectar ramas verdes.

- Se revisaron los puntales que sostienen las ramas laterales.

- Se desinfectó el tronco y las heridas de las ramas en donde habitaban hongos junto con el área del suelo bajo la copa.

- Se colocaron fungicidas dentro del sistema de circulación de savia del árbol (mediante el uso de mechas finas para acceder al interior del tronco); sellando y desinfectando, luego de aplicar el producto, la vía de entrada.

- Durante 2013 y 2014 se realizaron riegos complementarios con el fin de minimizar el estrés hídrico.

El 1/10/2015, el Gobierno de Santa Fe publicó un Documento donde se realiza una breve reseña de lo actuado desde 2013 a 2015.

Durante ese período la Ciudad me honró con el cargo de Coordinador Ejecutivo de Gestión del Espacio Público estando en mí área de competencia las Direcciones de Paisajismo y Arbolado de la Municipalidad de Santa Fe.

Se dice que los citados gomeros, que creo que coinciden en su especie con el que se encuentra en el centro de la Plaza de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, frente a la Iglesia de las Cabezas, son originarios de Asia, pero fueron traídos por marineros portugueses o brasileños que desembarcaban por entonces en otro trazo del río cercano a la plaza, que fue refulado con arena, de ahí lo de "del Amazonas".

A lo dicho arriba me gustaría añadir que los efectos de la falta de lluvia invernal, que influye en el desarrollo de estos árboles, comenzó a notarse por 2013. Quienes nos dedicamos a los árboles -y también los observadores y apasionados de los mismos- deben haber advertido que no solo estos Ficus sino incluso los Benjamina, que se encuentran en las veredas de la ciudad, durante esos años manifestaron caída de hojas y el secado de por lo menos 2/3 de sus ramas debido a las altas temperaturas y pocas lluvias registradas.

Me consta también el esfuerzo que llevó adelante la Licenciada Liliana Bock (por entonces Directora de Paisajismo) y su personal, cuando -dado el evidente decaimiento de los gomeros- procedieron a producir descendientes de ellos mediante acodos aéreos. Esos árboles genéticamente idénticos a los históricos fueron plantados en la propia Plaza España. Además mencionaré al Sr. Luis Serrat, por entonces Director de la Delegación Noreste de la Municipalidad de Santa Fe, quien con gran esfuerzo de traslado y multiplicando las tareas de su personal, al disponer de tractores y tanques de riego se ocupó de volcar periódicamente importante cantidad de litros en el macetero que contenía a los gomeros. Todo ello con el decidido apoyo y sostén del entonces Intendente José Corral, el Secretario de Desarrollo Social Carlos Medrano, el Secretario de Ambiente Roberto Celano y el Director Ejecutivo Claudio Canessini.

Además quiero dar por muy acertada la información técnica que se menciona en el artículo original respecto de cómo deben podarse las ramas, agregando que los gomeros, todos lo deben recordar, habían extendido sus ramas formando una sombrilla de 6 o 7 metros de diámetro. La Municipalidad fue tutorando esas ramas para evitar que toquen el suelo o se quiebren por crecer en ángulo casi de 90° respecto del fuste.

Esa acción no era técnicamente recomendable. Ya hace 20 años o más, deberían haber comenzado a podar en la parte delgada de las ramas, pero ocurría que los gomeros estaban siendo cuidados y protegidos por un grupo de amigos que frecuentaban el bar Tokio y vecinos de la zona que impedían decididamente toda acción de poda de formación.

Cuando me hice cargo de la gestión en diciembre de 2011, viendo que se iban a producir caídas y quebraduras de ramas, me dirigí en compañía de una colega al dicho bar y tuve reuniones con estas personas ofreciéndoles garantías de que los primeros trabajos que nos permitieran hacer mantendrían vivos a estos ejemplares que decaían, explicando que los multiplicaríamos para no perderlos.

La acción se realizó y fue la que permitió la sobrevida de los mismos hasta el momento actual en que la Municipalidad advierte tardíamente la senectud de los ejemplares.

Respetando el gesto técnico señalado agrego sin embargo que el problema no es actual sino de larga data y coincido si que estos árboles históricos como otros que todavía existen en la ciudad de Santa Fe, merecen un plan de cuidados intensivos permanente.

