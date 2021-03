https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 18.03.2021 - Última actualización - 14:43

14:40

Flamante DT de Newell's Video: el blooper de "Mono" Burgos en conferencia de prensa

Germán "Mono" Burgos se hizo cargo de Newell's, tras la salida de Frank Kudelka y puso manos a la obra para preparar el partido ante Unión.

El ex arquero de River brindó este jueves una conferencia de prensa al aire libre y protagonizó un "blooper" mientras contestaba las consultas de la prensa.

La marquesina con sponsors se cayó y golpeó en la cabeza del ex ayudante de Diego Simeone en Atlético Madrid. "Tranquilos no me va a pasar nada. Es lo mismo que los mosquitos", bromeó Burgos.

Minutos antes, en la misma conferencia, el flamante DT leproso destacaba las cualidades del predio de entrenamiento de su nuevo club. "Esto es Europa", lanzó.

Imágenes ESPN

Entre las principales frases que dejó "Mono", fueron:

"Nos van a ver son reir después de ganar"

"Soy un apasionado de la táctica y la estratégica"

"Supe del gran esfuerzo que se hizo y conozco la gran historia de futbolistas y entrenadores que han pasado por acá. La historia de Bielsa, de Martino, de Gallego".