Atlético recibe a Dálmine para borrar el traspié del debut

El cuadro rafaelino viene de ser goleado en su visita a San Martín sanjuanino (2-4) y quiere arrancar en con el pié derecho en casa para despejar dudas. El técnico Walter Otta realizaría dos modificaciones.

Juan Carlos Scalzo

La Crema necesita pasar rápidamente al olvido el mal paso dado en la primera fecha del torneo de la Primera Nacional, porque, si bien el abultado resultado no refleja lo visto en la cancha, y un empate hubiera sido lo más justo, su rendimiento no estuvo acorde a las expectativas previas.

Esta nueva versión del Celeste repitió viejos errores del ciclo Otta ya que en defensa dio muchísimas ventajas y la contención en la zona de volantes no ayudó en la labor de la última línea. Lo poco interesante que se vio estuvo de la mitad de cancha hacia adelante.

Estaba claro desde el comienzo que el primer desafío que le impondría esta competencia al cuerpo técnico era el de armar toda la estructura defensiva y encontrar cuanto antes un funcionamiento aceitado porque tres de los elementos titulares del torneo fueron transferidos y el cuarto, el zaguero Fernando Piñero, se lesionó en el choque contra Talleres, por Copa Argentina y tiene para varios partidos fuera de la formación inicial. Por lo visto en el Hilario Sánchez aún falta mucho para encontrarlo porque fueron evidentes la falta de coordinación y la desconcentración y la valla propia fue vulnerada en cuatro oportunidades y pudieron ser algunas más.

Como consecuencia de esas falencias era una fija que el entrenador iba a meter mano en el equipo para el duelo de mañana y todo indica que realizará una modificación en la zaga, que sería el ingreso de Gastón Tellechea por Tomás Baroni.

La otra variante en el once titular es obligada y será la del arquero Guillermo Sara, quien fue informado por árbitro del partido anterior por un exceso verbal hacia su persona. Su lugar será ocupado por el canterano Nahuel Pezzini.

Del medio para adelante, por lo visto en el corto ensayo futbolistico (solo 15 minutos) en el final de la práctica del miércoles, y en el táctico de este jueves, le ratificaría la confianza a los que estuvieron de movida contra el Santo en San Juan.

Sin confirmación

El plantel que conduce el uruguayo Felipe De la Riva llegará a Rafaela en busca de mejorar la imagen que dejó en el debut, cuando en un mal partido igualó (0-0) frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Como atenuante, vale mencionar que el conjunto de Campana está en plena formación ya que sufrió el éxodo de 14 futbolistas e incorporó 17. Además, perdió a su goleador Catriel Sánchez por un incidente extra futbolístico.

Esta renovación total se vio reflejada en el partido contra la Lepra mendocina donde fue evidente la falta de juego y los errores en todas sus líneas.

Si bien el entrenador del Violeta tendrá a su disposición a varios elementos que llegaron como refuerzos, y no estuvieron en la fecha inicial, para intentar mejorar el funcionamiento de sus dirigidos, no se descarta que repita el once que salió a jugar contra los mendocinos.