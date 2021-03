Nueva jornada estable para el dólar blue

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El tipo de cambio paralelo había finalizado sin cambios el día anterior, mientras que el martes había perdido $ 2.

El blue volvió a cerrar estable este jueves, mientras el dólar "ahorro" subió y el Banco Central finalizó con un saldo neutro en su intervención diaria.

El tipo de cambio paralelo había finalizado estable el día anterior, mientras que el martes había perdido $2.

El dólar "ahorro" terminó la jornada a $90,703 para la punta compradora y a $96,825 para la vendedora. Sin embargo, si se tienen en cuenta los recargos correspondientes, llegó a $159,75. De ese modo, el billete minorista continúa como el más caro del mercado en medio de una caída en las transacciones.

Operadores evaluaron que el Banco Central finalizó con un saldo neutro en su intervención diaria luego de adquirir el miércoles en torno a u$s 40 millones. El organismo había comprado el martes unos u$s 100 millones, por lo que lleva adquiridos en marzo más de u$s 1.200 millones. A pesar de ello, las reservas de la autoridad monetaria se mantienen por debajo del techo de los u$s 40.000 millones.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio sumó diez centavos, hasta los $91,30 por unidad. Fuentes del sistema financiero destacaron que este jueves se dio una mejora en la demanda en la plaza cambiaria.

Señalaron que los exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el miércoles u$s 87,075 millones en el mercado de cambios, mientras que la cifra del martes había llegado a u$s 108,071 millones. A su vez, el lunes liquidaron u$s 186,6 millones, la cifra más alta desde el 15 de enero pasado.

Si bien se mantiene la tranquilidad en la plaza cambiaria hace meses, crecen las dudas y la incertidumbre en el público inversor respecto del futuro de las negociaciones que lleva a cabo el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La semana próxima el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá con el staff del organismo y su directora, Kristalina Georgieva y previo a ello viajó a Nueva York para mantener encuentro con empresarios e inversores.

El viaje se iba a realizar en febrero, pero el titular de la cartera económica argumentó que se demoró por cuestiones vinculadas con la pandemia de coronavirus.

En tanto, las cotizaciones financieras que no están alcanzadas por el cepo, registraron tendencia al alza. El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país, tuvo un leve aumento, al llegar a $149,78. El dólar MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, avanzó a $144,89.