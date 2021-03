https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.03.2021 - Última actualización - 18:47

18:43

La denunciante afirmó que el actor la sometió sexualmente y de manera violenta durante cuatro horas en abril de 2017.

Hollywood Una mujer acusó al actor Armie Hammer de haberla violado La denunciante afirmó que el actor la sometió sexualmente y de manera violenta durante cuatro horas en abril de 2017. La denunciante afirmó que el actor la sometió sexualmente y de manera violenta durante cuatro horas en abril de 2017.

El actor Armie Hammer, envuelto desde febrero en una sucesión de escándalos que amenazan con arruinar su carrera en el cine, fue denunciado este jueves por una mujer que lo acusó de haberla violado. La víctima dijo que Hammer la sometió sexualmente y de manera violenta “durante más de cuatro horas”. El episodio ocurrió el 24 de abril de 2017 en Los Ángeles y fue revelado por la mujer, acompañada de su abogada Gloria Allred, durante una conferencia de prensa.

La mujer que acusó a Hammer sólo se identificó como Effie. Sin revelar su nombre o su apellido, la abogada agregó que tiene 24 años y reside en Europa. Contó que conoció a Hammer en 2016, vía Facebook, cuando ella tenía 20 años y mantuvo con el actor una relación que continuó de manera intermitente hasta 2020. “Abusó de mí mental, emocional y sexualmente”, especificó la denunciante.

La víctima relató que además del abuso sexual, Hammer la sometió a distintos actos de violencia. “Golpeó varias veces mi cabeza contra una pared, lo que me provocó varios moretones en la cara”, detalló. También dijo que la obligó “sin mi consentimiento” a recibir golpes en los pies con una fusta y otras acciones de ese tipo como parte del acto sexual.

Effie, que lloraba sin parar durante su declaración a los medios, agregó que tuvo impulsos y pensamientos suicidas a partir del episodio. “Me esforcé en justificar sus acciones hasta el punto de responderle de una manera que no podía reflejar mis verdaderos sentimientos”, dijo. La abogada de la víctima informó que la denuncia fue acompañada por fotos que registrarían las “evidentes heridas” sufridas en ese momento por su representada. “Corresponde ahora a la policía de Los Ángeles y al fiscal decidir si cuenta con pruebas suficientes para acusar formalmente al actor.

Poco después, la policía de Los Angeles confirmó que investiga a Hammer por la denuncia. Un vocero de la repartición señaló que el actor “es el principal sospechoso de una denuncia de ataque sexual que se abrió el 3 de febrero de este año”

Hammer rechazó las acusaciones a través de su letrado Andrew Brettler. “La propia correspondencia de Effie con el señor Hammer refuta sus acusaciones. El 18 de julio de 2020 ella envió textos muy gráficos a mi cliente diciéndole lo que ella quería que le hiciera. El señor Hammer respondió dejando en claro que no quería seguir manteniendo ese tipo de relación con ella”, dijo el abogado en un texto enviado a The Hollywood Reporter.

Hammer se enfrenta desde hace varios meses a una sucesión de escándalos que lo obligaron a abandonar la mayoría de los proyectos de cine y televisión en los que estaba involucrado. Su situación se agravó desde que en enero pasado aparecieron algunos chats y conversaciones privadas de fuerte contenido sexual en los que el actor habría aparecido compartiendo con una mujer comentarios y fantasías relacionadas al sadomasoquismo, el canibalismo y otros comportamientos violentos que incluían hasta una violación.

The Hollywood Reporter reveló hace unas horas que una de las cuentas con esos contenidos había sido identificada como @houseofeffie. La abogada de la denunciante no hizo ningún comentario durante la conferencia de prensa en relación a la presunta conexión de Effie con dicha cuenta, pero para The Hollywood Reporter existe un parecido entre la imagen asociada a esa cuenta y el perfil de la mujer que hizo la denuncia de abuso contra el actor.

“Al hablar hoy espero evitar que otras mujeres se conviertan en el futuro en nuevas víctimas de Hammer”, señaló Effie.