https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.03.2021 - Última actualización - 19:23

19:14

Una jugadora profesional de fútbol de la Liga Femenil MX, pidió respeto para ella y sus compañeras que son víctimas de comentarios acosadores e incómodos.

No es la primera vez que recibe insinuaciones sexuales en internet Deneva Cagigas denuncia acoso de un 'aficionado' en redes sociales: "esto tiene que parar" Una jugadora profesional de fútbol de la Liga Femenil MX, pidió respeto para ella y sus compañeras que son víctimas de comentarios acosadores e incómodos. Una jugadora profesional de fútbol de la Liga Femenil MX, pidió respeto para ella y sus compañeras que son víctimas de comentarios acosadores e incómodos.

El acoso contra las mujeres ocurre en todos los estratos sociales, en el deporte no es la excepción. Así sucedió con jugadora profesional de fútbol de la Liga Femenil MX, pidió respeto para ella y sus compañeras que son víctimas de comentarios acosadores e incómodos.

Deneva Cagigas Carranco, defensa de Pumas Femenil, compartió una serie de videos en su perfil de Instagram donde habló de los mensajes que recibe cotidianamente, la gran mayoría son imágenes e insinuaciones con carácter sexual. Detalló que no conoce la identidad de los usuarios de internet que envían estos contenidos, pero su objetivo es denunciar la acción más no a la persona.

Esto tiene que parar 🙏🏻🤞🏻 pic.twitter.com/1QFcLR0r08 — Deneva Cagigas (@cagigas_deneva5) March 18, 2021

La primera publicación fue de un video que capturó algunas fotografías e imágenes que le envían al celular de la deportista. Posterior procedió a explicar porqué decidió compartir con sus seguidores tales mensajes, dijo estar molesta y frustrada por los constantes mensajes de acoso que recibe en sus cuentas de Twitter y de Instagram. Apuntó que “esta situación tiene que parar” y que no es la primera vez que lo vive.

“Les quiero explicar por qué subí la historia anterior, es porque hoy estoy un poco frustrada, un poco cansada. No es el primer mensaje y como digo no es evidenciar a la persona es evidenciar el acto”, comentó Deneva.

También habló del respeto que deberían merecer ella y sus compañeras deportistas que son objeto de burlas y mensajes con tonos sexuales, la defensa Auriazul exigió un trato digno a todas las futbolistas mexicanas por el hecho de ser personas y mujeres para dejar de ser un “símbolo sexual”.

“No se por qué a nosotras, y hablo por mí y mis colegas, se les hace chistoso mandarnos fotos, videos o usarnos como un símbolo sexual, y la verdad es que no está bien porque antes de ser futbolistas y antes de ser lo que ustedes quieran somos humanas y somos mujeres que merecemos el respeto. Entonces me gustaría que esta situación parara, que se pusiera un alto y que nos escuchen porque la verdad creo que no es justo”, finalizó la capitana de la escuadra azul y oro.

La publicación de Deneva Cagigas sumó más de 700 “me gusta” en Twitter, enseguida diversas aficionadas del club apoyaron la denuncia de la futbolista, le sugirieron que levantara una denuncia formal ante las autoridades correspondientes de la Ciudad de México y evitar que la situación se repita en el futuro.

En contraste, diversos internautas culparon a la jugadora de ser la “responsable” de permitir que los perfiles de redes le envíen ese contenido, incluso algunos minimizaron el problema que vivió la futbolista mexicana.

Por su parte, el Pumas Femenil compartió un comunicado oficial en donde se solidarizó con la integrante de la institución y condenó los hostigamientos que vivió la jugadora.

“El Club Universidad Nacional condena enérgicamente la violencia y el hostigamiento a través de cualquier medio hacia cualquier persona. Asimismo, apoya totalmente a la jugadora Deneva Cagigas en el caso que dio a conocer por medio de sus redes sociales”, detalló la institución deportiva.

Además, la directiva recalcó que las autoridades universitarias ya estaban dándole seguimiento a la situación para garantizar la seguridad de la defensa.

“Las autoridades correspondientes ya tienen conocimiento del hecho y se le dará el seguimiento pertinente para acompañarla en el proceso. La institución reafirma su compromiso con el cuidado de la integridad de todos sus miembros y defiende el respeto que cada uno de ellos merece”, sentenció el equipo femenil.

Cagigas debutó en el Torneo Apertura 2017 con los felinos, desde entonces inició su carrera profesional en el fútbol mexicano, su calidad deportiva la llevó a portar el gafete de capitana en los torneo de la Liga MX.