https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 18.03.2021 - Última actualización - 19:28

19:24

Unos 120 empleados de las cinco funerarias que funcionan en la ciudad de Santa Fe solicitan ser incluidos entre los grupos prioritarios para obtener la vacuna. Aseguran que no solo están en contacto diario con personas fallecidas y sus familiares, sino con personal sanitario.

Son personal esencial Trabajadores de las empresas fúnebres santafesinas piden ser vacunados contra el coronavirus Unos 120 empleados de las cinco funerarias que funcionan en la ciudad de Santa Fe solicitan ser incluidos entre los grupos prioritarios para obtener la vacuna. Aseguran que no solo están en contacto diario con personas fallecidas y sus familiares, sino con personal sanitario. Unos 120 empleados de las cinco funerarias que funcionan en la ciudad de Santa Fe solicitan ser incluidos entre los grupos prioritarios para obtener la vacuna. Aseguran que no solo están en contacto diario con personas fallecidas y sus familiares, sino con personal sanitario.

La Asociación de Empresas Fúnebres de Santa Fe, que nuclea todas las empresas de la provincia, elevó una nota al Ministerio de Salud de la provincia, pidiendo la vacunación urgente de todos los empleados de servicios fúnebres.

Así lo confirmó a El Litoral Rolando Chelini, representante de Sentir, aseguró que desde el primer día, cuando se decretó la pandemia en marzo de 2020, estuvieron en la primera línea: “los trabajadores esenciales los que nunca dejamos de trabajar y estamos en permanente riesgo, porque aunque los empleados trabajan con toda su vestimenta y siguen los protocolos de velatorios durante tres horas con un máximo de diez personas -siempre y cuando el familiar no haya fallecido por coronavirus- vamos a las morgues de los sanatorios, hospitales, interactúan con médicos y enfermeras...el personal administrativo atiende a los familiares, no sabemos si tuvieron o no Covid, o si tienen...y el riesgo está siempre”.

Por otra parte, Chelini explicó que la empresa presentó un pedido al municipio, ya que por ejemplo en Rafaela intervino el municipio y se logró vacunar a los empleados de las empresas fúnebres de esa ciudad. “Pero en ninguno de los casos tuvimos respuesta”, lamentó.

“Sabemos que el tema de la vacuna es muy sensible y hoy está muy complicado pero así como nos declararon esenciales en primer momento, tendrían que vacunarnos, como a los policías y docentes, que me parece fantástico pero nosotros también lo merecemos”, opinó, en representación de los entre cien y 120 trabajadores que actualmente se desempeñan en las cinco empresas que prestan servicios fúnebres en la ciudad.