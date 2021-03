Cemafe: hisopados, vacunación y ampliación de especialidades

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En 2020 hubo 354.619 prestaciones totales entre atención médicas, laboratorio, hisopados, vacunación y demás servicios. Se realizaron 24.502 test PCR y ya se aplicaron más de 8.000 vacunas contra el Covid-19.

Los hospitales y centros de salud han tenido una labor trascendental en este año de pandemia. Las adaptaciones y mejoras estructurales, la capacitación del personal de salud, sumado a las nuevas exigencias para atender con todos los cuidados necesarios a aquellos pacientes con Covid-19. Estas fueron algunas de las bases para que el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe) se prepare a la coyuntura.



"En el Cemafe durante la pandemia hubo distintas etapas en las que nos fuimos adaptando a la situación epidemiológica del momento. En una primera etapa lo que tuvimos presente era en seguir dando respuestas y mantener la función del Cemafe, de poder brindar atenciones especializadas ambulatorias de alta complejidad", comentó Fabián Mendoza, el director, en diálogo con El Litoral. "Trabajamos articulando y dando soporte al primer nivel de atención (centros de salud) y a los hospitales de mayor nivel de complejidad", agregó.



Según el registro estadístico del Cemafe, en 2020 hubo 354.619 prestaciones totales entre atención médicas, laboratorio, hisopados, vacunas y demás servicios. Al edificio se lo dividió en dos bloques, uno en particular para atención Covid de pacientes febriles-respiratorios ambulatorios.

"Coordinamos con el 0800 y el equipo médico del Cemafe evaluaba si el paciente era sospechoso de Covid o no. En abril y mayo se atendieron 67 pacientes, todavía no había llegado el pico. Mientras, el equipo de hisopado siguió en funcionamiento y cuando llegó el pico, el dispositivo se centralizó en las tomas de PCR y luego se fueron haciendo en distintos lugares", recordó Mendoza y mencionó: "Primero fueron hisopados a domicilio y luego se armó el dispositivo de hisopados en vehículo. Se tomó esta decisión para dar respuesta a la alta demanda del momento y como forma de optimizar los recursos".

En el año de pandemia, el Cemafe realizó 24.502 hisopados (18.500 durante el 2020; 4.041 en enero 2021; y 1.961 en febrero), tanto domiciliarios como a aquellos que llegaron en sus vehículos hasta la rampa ubicada sobre calle Mendoza. El referente del Centro de Especialidades sostuvo que "todas las actividades de Covid fueron con la coordinación y acompañamiento de las autoridades del Ministerio y la región de Salud".

Vacunación Covid y no Covid

Respecto a la aplicación de las vacunas de calendario (no las anti Covid), Mendoza contó que "la población que venía vacunándose lo siguió haciendo. En el 2020, 6.420 personas recibieron las vacunas habituales".

El Cemafe también es uno de los centros vacunatorios encargado de aplicar las dosis contra el Covid-19. "Desde diciembre estamos con la vacunación Covid del listado que nos envía el Ministerio de Salud. Esa es otra área específica de trabajo, y hasta ahora hemos colocado 8.155 vacunas", informó el director.

Ampliación de servicios

En los meses de mayor restricción a la circulación (fines de marzo, abril y mayo) la concurrencia a hacerse atenciones de salud, no urgentes, se redujo en gran proporción. En este sentido Mendoza comentó que hubo especialidades que nunca dejaron de funcionar: "El área de Oncología nunca dejó de trabajar y se hicieron 3.100 tratamientos de Quimioterapia. En general todas las especialidades siguieron funcionando, en los meses de abril y mayo hubo menos asistencia porque la circulación había disminuido, pero en todo momento seguimos trabajando. Luego en junio, julio y agosto se volvió a un número de atenciones pre-pandemia".

Para dar respuestas a la demanda que exigían las demás patologías no Covid, el Cemafe amplió sus servicios como cirugía y hospital de día. "Al no poder hacerse las cirugías programadas en los hospitales como Cullen e Iturraspe, las comenzamos a hacer acá. Así que hubo un crecimiento muy importante", indicó el director. También se sumaron otras especialidades como neurocirugía, cirugía de cabeza y cuello; cirugías que antes no se hacían como ginecológicas, traumatológicas, laparoscopía de vesícula. Además, Mendoza remarcó que adecuándose a la situación, muchas especialidades incorporaron la atención de manera virtual por videollamadas.

"Se estableció un Comité de Crisis Covid, donde se dispusieron los protocolos institucionales y siguen trabajando hasta la actualidad. Allí se establece la forma de trabajar de cada una de las etapas epidemiológicas por las que hemos pasado, buscando la mayor seguridad para el personal y los pacientes. Vimos que el trabajo fue positivo porque no hemos tenido que suspender servicios o áreas por la pandemia", valoró el director del Cemafe y agradeció "el gran compromiso de todo el personal que hizo posible todos los trabajos desarrollados".