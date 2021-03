https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Córdoba

Imputaron a ex funcionario cordobés por el crimen de Blas Correas

El ex subdirector de Seguridad de la ciudad de Córdoba está imputado por el delito de “violación de los deberes de funcionario público”.

Crédito: Gentileza

El ex subdirector de Seguridad de la ciudad de Córdoba, comisario Gonzalo Cumplido, fue imputado este jueves por el delito de “violación de los deberes de funcionario público”, en el marco de la causa por el crimen de Valentino Blas Correas (17), asesinado a balazos por efectivos policiales al evadir un control vehicular en agosto del año pasado, informaron fuentes judiciales. La ayudante de la Fiscalía del Distrito 1 Turno 3, Andrea Martín dijo a los medios locales que la imputación fue resuelta por el fiscal José Mana, en tanto el ex funcionario policial permanecerá en libertad y en los próximos días será indagado. Hasta el momento la causa tiene 17 imputados, de los cuales 14 son efectivos policiales y tres empleados de la clínica Aconcagua que, según la investigación, se negaron a atender al adolescente cuando fue trasladado en grave estado por las heridas de bala. El hecho que se investiga ocurrió en la madrugada del 6 de agosto pasado, cuando Blas se movilizaba en un auto con cinco amigos y, aparentemente, habrían evadido un control policial en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Según la investigación, los policías dispararon varios tiros y uno de los proyectiles ingresó por la luneta y se incrustó en el omóplato de Valentino, quien se hallaba en el asiento trasero y murió a causa de la herida. Posteriormente los policías, al menos dos de ellos, plantaron un arma con el objetivo de justificar los disparos mediante un "falso" enfrentamiento. La investigación preliminar sostiene que los efectivos Javier Alarcón y Lucas Gómez dispararon contra el automóvil, pero que sería desde el arma de Alarcón la bala que mató al adolescente. Con información de Télam.

