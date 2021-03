https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ex mánager, en terapia intensiva

Guillermo Coppola contó cómo está atravesando las consecuencias del coronavirus: "Es un dolor impresionante"

Con los pulmones inflamados y un roce pleural, el ex representante de Maradona sobrelleva con molestia los efectos del Covid-19, el cual contrajo en enero. Sin embargo, es optimista.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Guillermo Coppola, internado en terapia intensiva en el Sanatorio Finochietto por problemas respiratorios a causa del coronavirus, contó a través de un audio como sobrelleva su cuadro actual: "Es un dolor impresionante". A través de un audio que fue difundido por Los Ángeles de la Mañana, el exrepresentante de Diego Maradona explicó cómo se siente y cuáles son sus síntomas. "Estoy con un roce pleural producto de alguna dificultad en la respiración, resabios del Covid. Mucho dolor de pecho bajo la tetilla izquierda. Desde ayer que estoy con analgésicos potentes porque es un dolor impresionante. Tienen que desinflamarse los pulmones para que baje el roce. En cuanto a la respiración, con ejercicios la voy a ir recuperando", contó Coppola. "Estoy en terapia con asistencia respiratoria, con bigotera por ahora. Esperemos que ahí quede. Después todo lo demás bien, todo lo demás perfecto, sólo los pulmones complicados, pero bueno. Hay que prestar mucha atención y cuidarse mucho", reconoció el exmánager del Diez. Además, la panelista del programa Mariana Brey, informó que se comunicó con Coppola a quien sintió "muy bien de ánimo" y "ocupado de poder recuperarse". La noticia de su internación la había dado el conductor Mauro Viale, amigo de Coppola, a través de su programa en A24. "Está con oxígeno, pasó a terapia intensiva. ¿Qué tiene, Covid tiene o qué? Son balas que pican cerca. Cuando hablé el domingo estaba sonriente, con buena respiración", mencionó el periodista. En este contexto, preocupada por las repercusiones, Analía Franchín le envió muchas fuerzas mediante un tierno mensaje. "Fuerza Gui. Vos re contra podés", le dedicó a través de Twitter a quien fue su expareja hace años. Sin embargo, horas después de su publicación, el tuit ya no estaba disponible.

