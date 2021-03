https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.03.2021 - Última actualización - 4:30

4:29

El club santotomesino tuvo un gran comienzo en la Liga Santafesina. Su entrenador Mario Pigliacampo y una de sus figuras, Jerónimo Flores, contaron cómo se trabaja y adónde apuntan en el actual torneo Apertura.

Independiente, un club en crecimiento Pigliacampo y Flores sueñan a lo grande El club santotomesino tuvo un gran comienzo en la Liga Santafesina. Su entrenador Mario Pigliacampo y una de sus figuras, Jerónimo Flores, contaron cómo se trabaja y adónde apuntan en el actual torneo Apertura. El club santotomesino tuvo un gran comienzo en la Liga Santafesina. Su entrenador Mario Pigliacampo y una de sus figuras, Jerónimo Flores, contaron cómo se trabaja y adónde apuntan en el actual torneo Apertura.

Luego de finalizar dos fechas del Torneo Apertura de la Primera A, Independiente es uno de los cuatros equipos que consiguieron los seis puntos. Recordemos que el elenco santotomesino venció en la primera fecha a Sportivo Guadalupe y luego en la segunda le ganó a Sanjustino en condición de visitante.

El entrenador de Independiente es Mario Pigliacampo, el cual en el año 2018 dirigía la categoría senior del club y logró sacarla campeón; luego en el 2019 estuvo a cargo de la quinta división y desde el 2020, tras la salida de Alcides Merlo, es el encargado de dirigir la primera.

Pigliacampo charló con El Litoral, donde opinó sobre el buen comienzo del "Rojo" y además contó cuáles son los objetivos del plantel. "Estábamos muy ansiosos de comenzar la liga, pero a la vez también había mucha tranquilidad en el plantel. Se realizó una pretemporada muy corta por los tiempos estipulados, fue muy intenso, los chicos trabajan, entrenan y piensan como profesionales. Por suerte tuvimos un gran comienzo, por ahí lo sufrimos innecesariamente a los partidos, pero lo importante es que se generan situaciones".

-El plantel de primera está integrado por muchos jóvenes, ¿creés que Independiente tiene un gran material en las categorías inferiores?

-Le digo a los chicos que no hay primera y tampoco reserva, hoy trabajamos con un plantel que tiene 35 jugadores, donde todos están nivelados y capacitados para jugar en primera o reserva. Tuve la suerte de conocer a la mayoría ya por mi paso en quinta división, hay muchas cosas que ya están habladas y estipuladas, se hace más llevadero, el día a día es muy sano y eso hace que haya un lindo clima para trabajar. Solamente me quedan palabras de agradecimiento para ellos, pero todavía no se consiguió nada, esto es paso a paso.

-¿Independiente es un club que trabaja para ser protagonista?

-Nosotros entendemos que somos protagonistas, tenemos esa meta por delante, pero también mantenemos los pies sobre la tierra, esto es largo. La misma ansiedad tiene los otros clubes de liga, para eso trabajan, nosotros trabajamos en la semana planteándonos objetivos cortos, el cual es el partido del próximo sábado, ya después pensar en lo que viene.

La figura

Independiente sorprendió a todos con la llegada de un gran jugador de jerarquía como lo es Jerónimo Flores, volante ofensivo que realizó todas las inferiores en Unión y luego tuvo un paso por Aldosivi de Mar del Plata. Lastimosamente Flores sufrió una dura lesión, la cual generó que no continúe en el club marplatense. El volante decidió quedarse en su ciudad y jugar en Independiente, donde hasta el momento lo está haciendo de gran manera ya que en los dos encuentros fue figura.

Flores también dialogó con El Litoral y comentó sobre su llegada a la institución santotomesina, "El presidente y el entrenador me llamaron para que venga, no lo dudé en ningún momento. Vengo de un año malo, donde sufrí la rotura de ligamentos, hace dos años que no jugaba y cuando me llegó la propuesta de venir a Independiente no dudé, ya que el club quiere pelear por cosas importantes. Esa idea hizo que venga al club".

-En estos dos partidos disputados en la Liga Santafesina, ¿con qué te encontraste?

-Antes que nada, la gente lo sigue mucho a Independiente. La liga es dura y muy competitiva, no soy nuevo en esto, ya he jugado Liga Santafesina con Unión, hay que ir paso a paso como dice Mario, cualquier equipo te puede ganar.

-Para la gente que no conoce a Jerónimo Flores, ¿cómo te ubicás en la cancha?

-Soy un volante ofensivo, típico enganche, me gusta jugar mucho atrás del 5 rival, cuando no me llega la pelota me tiro unos metros atrás, me gusta hacer jugar al equipo, dar asistencias y si se puede hacer un gol.

¿Tu futuro está en Independiente?

-Tengo la cabeza acá en el club, tenemos un grupo hermoso, vamos a pelear por el campeonato. Hasta el momento no pienso en irme a jugar a otro lado, la cabeza está puesta en Independiente.

Agradecemos la colaboración de Joaquín Suárez.

La que viene

Este sábado se jugará la fecha 3 y la programación será la siguiente: Colón de San Justo-UNL; Ateneo-Gimnasia y Esgrima; El Pozo-Newell´s; Colón-Pucará; Argentino-Náutico El Quillá; Cosmos-La Perla; Ciclón Racing-Unión; Nacional-Sportivo Guadalupe; La Salle-Sanjustino; Independiente-San Cristóbal