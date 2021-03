https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vacunación

Llegan al país más vacunas rusas, pero aún no se conoce la cantidad de dosis

El vuelo de Aerolíneas Argentinas que traerá un nuevo cargamento de vacunas Sputnik V aterrizará este viernes en Buenos Aires, en medio de la incertidumbre por la cantidad de dosis que envió en esta oportunidad Rusia, la cual no fue revelada hasta el momento.

El avión despegó el jueves por la noche desde Moscú, donde permaneció apenas unas horas antes de emprender la vuelta hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza, adonde arribará cerca de las 15:00. según estaba previsto. La aeronave inició su regreso al territorio nacional casi al mismo tiempo en que el presidente Alberto Fernández salía en cadena nacional para realizar un balance de su gestión de la pandemia y advertir sobre el faltante de inmunizadores contra el coronavirus. “Sólo 18 países han recibido el 88% de las vacunas que se han distribuido hasta ahora. La gran mayoría de los países está en un gran desierto, con pocas vacunas o sin ningún acceso a ellas. Además, hay un retraso global en la entrega de vacunas. Hay problemas de producción, logísticos, de insumos, ante una complejidad absolutamente excepcional”, advirtió el jefe de Estado. En este marco, aún no se había informado la cantidad de dosis de la Sputnik V que llegarán este viernes, aunque antes del mensaje que dio el mandatario nacional se especulaba que podrían ser unas 300 mil aplicaciones. Tenés que leer El gobierno envía un vuelo a Moscú para traer 500.000 dosis de Sputnik V En su séptima operación a Moscú, el Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas, matrícula LV-GIF, dejó el aeropuerto Internacional Sheremetievo con la nominación AR1061 a las 04:08, hora local (22:08 de nuestro país), tras poco más de 6 horas en pista, que fue el tiempo que demandó la estiba de la carga. La aeronave había despegado, con la nominación AR1060, a la 1:15 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza y, tras 15 horas y media de vuelo, arribó a la capital rusa a las 22:54 hora local (las 16:54 de la Argentina). Se trata de “una gran responsabilidad para todo el equipo de nuestra aerolínea de bandera”, había expresado el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, en su cuenta de Twitter. Desde el momento de su partida desde Buenos Aires, hasta su regreso, serán 40 horas de operación y, tal como ocurrió con los otros vuelos, la aeronave transitó su ruta hacia Moscú en calidad de “ferry”, es decir sin carga ni pasajeros, y vuelve en condición de vuelo carguero. La operatoria está a cargo nuevamente de 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos, a los que se suman técnicos de carga, de mantenimiento y tripulantes de cabina, lo que da como resultado 20 personas a bordo. Aerolíneas Argentinas inició sus vuelos a Rusia a fines de diciembre pasado y, en los dos primeros viajes, llegaron al país 600 mil dosis de Sputnik V, mientras que en el tercero fueron 220 mil. En el cuarto trayecto, se trasladaron 400 mil vacunas y, luego, siguieron otras 904 mil provenientes de la República Popular de China. La quinta misión fue otra vez a Moscú para la adquisición de 517 mil inyecciones, y el sexto operativo trajo al país otras 732 mil, por lo que, en total, hasta el momento la Argentina trasladó al territorio nacional 3.374.000 dosis de vacunas desde Rusia y China. Con la idea de intensificar en el corto plazo el ritmo de vacunación en todo el país y luego del acuerdo que posibilitará la llegada de 3 millones de dosis de la vacuna Sinopharm, el Gobierno nacional apura los detalles para conseguir también un rápido arribo de ese cargamento. Tenés que leer Con la última tanda de Sputnik, se termina de inocular al sector Salud Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, luego de firmado el contrato con las autoridades chinas, los representantes de ambas partes trabajan en los ajustes más finos de la operación que unirá Buenos Aires y Beijing, en los próximos días. Voceros gubernamentales explicaron que, al tratarse de 3 millones de dosis y siguiendo la experiencia anterior, es posible que se necesite un convoy de aviones para completar la operatoria. El acuerdo con la Corporación Farmacéutica Nacional de China (laboratorio que produce esta vacuna) se trabajó durante varias semanas, fue anunciado la semana pasada y convertirá al fármaco producido en Beijing en el que más dosis puso en Argentina, superando -por el momento- a la Sputnik-V. Mientras tanto, se sigue aguardando la llegada de las vacunas de AstraZeneca coproducidas con México (a través del acuerdo entre los laboratorios mAbxiencie, de Argentina, y Liomont, del país azteca) para principios de abril, además de los nuevos despachos desde Moscú y un calendario que fije las entregas del mecanismo Covax (fondo global de acceso a las vacunas del que forma parte la Organización Mundial de la Salud). LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA