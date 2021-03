Se sortearon los cuartos de final de la Champions League

Este viernes se realizó el sorte que definió como serán los cuartos de fina de la Liga de Campeones y así mismo como podrían ser los enfrentamientos de semis.

El Real Madrid se medirá ante el Liverpool, el Manchester City lo hará con el Dortmund, el Porto se enfrentará al Chelsea y el Munich se enfrentará al Paris Saint Germain.

Cabe destacar, que los partidos de ida se disputarán el 6 y 7 de abril, mientras que el 13 y 14 de abril serán los de vuelta.

Quarter-finals set ✅



