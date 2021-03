19 de marzo: se conmemora el Día del Artesano

Una pregunta que tiene más de 26 años...

Poco después de la muerte del sanjavierino, una mujer ligada a él recibió una llamada anónima que decía: "Averiguá cómo fue lo de Carlos, tenía que pasar adentro de la cárcel". Ella intentó denunciar el hecho en compañía de un abogado, pero no pudo hacerlo porque no era familiar directo del ex púgil. Dicha persona coincide con varios de los cuestionamientos que expuso hace poco Francisco "Pancho" Costanzo.