https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.03.2021 - Última actualización - 10:38

10:36

En Colombia

Se viralizo el video de un "pájaro fantasma"

La particular ave, cuya especie, aseguran los especialistas, no gusta de compartir con otros animales, es típico del centro y sur de América. El video se viralizó nuevamente en las últimas horas, aunque algo parecido había sido registrado en Paraguay el año pasado.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

En Colombia Se viralizo el video de un "pájaro fantasma" La particular ave, cuya especie, aseguran los especialistas, no gusta de compartir con otros animales, es típico del centro y sur de América. El video se viralizó nuevamente en las últimas horas, aunque algo parecido había sido registrado en Paraguay el año pasado. La particular ave, cuya especie, aseguran los especialistas, no gusta de compartir con otros animales, es típico del centro y sur de América. El video se viralizó nuevamente en las últimas horas, aunque algo parecido había sido registrado en Paraguay el año pasado.

​ En un video que se viralizó en redes sociales, se observa el momento en que una mujer se encuentra a un “pájaro fantasma” que apareció en Colombia. Las aves, generalmente, poseen llamativos colores y un canto agradable; sin embargo, parece que eso no ocurre con el “pájaro fantasma” que se viralizó en redes sociales después de que una mujer compartiera un video donde se escucha su particular trino. El pájaro apareció en el departamento de Magdalena, en la costa norte de Colombia, y sorprendió a la mujer que no pudo evitar asustarse cuando emitió un alarido que algunos internautas describieron como “un lamento humano”. Tenés que leer Elias Luzanilla, el niño que se hizo meme tras el video viral del "Mmm" Mientras la mujer daba una caminata, confundió al ave con un tronco, debido a la tonalidad que tiene su plumaje, pero al acercarse notó que se movía y que tenía unos grandes ojos oscuros. La presencia de este pájaro no solo causó sorpresa por el canto que emite, también porque se trata de una especie que solamente sale de noche y no convive con otros animales. ¿Por qué se le conoce como pájaro fantasma? De acuerdo con National Geographic, esta especie a la que también se le conoce como pájaro estaca, es nativa de Centro y Sudamérica, su hábitat se extiende desde Nicaragua hasta el norte de Argentina. Tenés que leer Video: un perro callejero entró a una veterinaria y mostró su pata lesionada para pedir ayuda El pájaro fantasma, nictibio o potoo, como también suelen llamarlo, es un ave insectívora que caza a sus presas durante la noche, por eso es muy difícil encontrarla durante el día porque permanece inmóvil por horas en las ramas de los árboles. En la oscuridad de la noche es posible encontrarlo gracias a sus ojos que emiten un reflejo amarillento, o bien, por su canto, que según National Geographic, se parece a un quejido humano que progresivamente disminuye en intensidad y volumen. Después de que el video donde se observa a este pájaro se hiciera viral, la Fundación Biodiversidad de España publicó en sus redes sociales que aunque parezca un personaje de Plaza Sésamo, esta ave se conoce como pájaro estaca y se encuentra en Centroamérica. Aunque pueda parecer un personaje de Barrio Sésamo😜, es un ave insectívora que, según la zona geográfica, se conoce como pájaro estaca, nictibio, potoo o pájaro fantasma.



Se encuentra en Centroamérica y Sudamérica

(🔊Activa sonido)#BiodiversidadCuriosapic.twitter.com/aPOP4RleW3 — Fundación Biodiversidad (@FBiodiversidad) March 15, 2021