Viernes 19.03.2021 - Última actualización - 12:09

12:07

Viajes de egresados Unos 143 estudiantes argentinos están varados en Cancún esperando el resultado del PCR Tras el escándalo de los PCR truchos . Cancillería informó que los jóvenes están alojados en hoteles a la espera de que les den resultados de estudios confiables. Tras el escándalo de los PCR truchos . Cancillería informó que los jóvenes están alojados en hoteles a la espera de que les den resultados de estudios confiables.

Tras varios casos de egresados que volvieron contagiados de coronavirus, todavía hay 143 que continúan varados en Cancún y “muchos de ellos serían positivo”, según confirmaron desde Cancillería.

“Son 87 chicos en un hotel y 56 en otro. Se van a quedar ahí hasta tener el alta”, señalaron desde la cartera conducida por Felipe Solá, que envió una consulta formal ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, para saber “si los laboratorios que hicieron los test se encuentran habilitados”.

Luego de esa presentación, la Fiscalía de Quintana Roo, el estado al que pertenece la ciudad de Cancún, ordenó en las últimas horas la clausura de los laboratorios Marbú Salud, donde los estudiantes que volvieron contagiados se realizaron los PCR.

El director de la Comisión Federal de Protección y Riesgo Sanitario (Cofepris), Miguel Ángel Pino, aseguró que se encontraron diversas anomalías en la documentación y en el equipo durante la visita de inspección realizada el martes en las instalaciones de los laboratorios Marbú Salud.

"El personal no contaba con la capacitación adecuada e incluso no está en la lista de laboratorios registrados", agregó el director de Cofepris. Contó además que la licencia del polémico laboratorio recién está en trámite.

“Los estudiantes están esperando que les den un test de verdad, porque en principio habría muchos positivos. Está el consulado argentino en México trabajando en el tema”, precisó una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Foto: Gentileza

El Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, amplió la denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue la presentación de hisopados falsos de turistas argentinos que regresan de otros países.

Mientras tanto, en la Casa Rosada evalúan suspender los viajes de egresados al exterior. Y este jueves, Alberto Fernández acordó con los gobernadores desalentar los viajes fuera del país por motivos no esenciales.

Por su parte, el Ministerio del Interior denunció a la agencia de viajes Moon Travel luego de que se constataran las irregularidades de los jóvenes que volvieron contagiados. La causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello, quien investiga un “delito de acción pública por la presunta falsificación de pruebas PCR”.

Estudiantes contagiados

En México, el escándalo de los PCR truchos para el turismo estalló en enero, pero ahora vuelve a tomar trascendencia a partir de la reanudación de los viajes de egresados argentinos en Cancún.

"Preocupa porque en el exterior no se sabe qué clase de cuidados hay. Se sabe que México tiene una alta cantidad de contagios diarios y no hay una alta medida de contención. Hay que tratar de evitar esta clase de viajes", opinó el infectólogo Eduardo Lopez, en declaraciones televisivas.

El especialista, que forma parte del grupo de infectólogos que asesora al Gobierno, señaló que todavía no hay novedades con respecto a si los infectados trajeron nuevas cepas al país.

"Todavía no sabemos si estos adolescentes trajeron las nuevas cepas. No tenemos los estudios. Lo que sí puedo certificar es que, si hubo tantos contagios de golpe, es que habla a las claras de que no se utilizó barbijo y tampoco hubo respeto sobre el distanciamiento social. No hubo cuidado de los adolescentes y seguramente habrán estado todos juntos en lugares con poca ventilación", explicó.

Un dato importante: desde el 17 de febrero hasta este lunes, son 35 los colegios que viajaron a Cancún a través de una de las agencias de viaje que se encarga de los contingentes de egresados en el exterior: Moon Travel.

Foto: Gentileza

"Por razones de privacidad no podemos decir qué contingentes se encuentran todavía en Cancún. Sí te puedo certificar que desde mediados de febrero son 35 los colegios que viajaron", dijeron desde la propia agencia de viajes.

Después de insistir con el pedido de evitar salir del país, el Gobierno ratificó que quienes lo hagan deberán "presentar, de manera obligatoria, un test de PCR negativo dentro de las 72 horas previas al embarque".

Además, al arribar al país "deberá realizar una cuarentena durante 10 días a partir de la PCR negativa, que también reviste carácter obligatorio".

La idea de desalentar los viajes al exterior se suma a la decisión de reducir la frecuencia de los vuelos que llegan al país desde el exterior.

A través de la Decisión Administrativa 219/2021 publicada en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se decidió mantener reducidas las frecuencias de vuelos provenientes de México y Europa al 30% de la capacidad y, desde ahora, ese mismo límite regirá para los aviones que lleguen desde Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Chile. Se incrementan en un 10% las restricciones que ya existían para los arribos de Estados Unidos y en un 20% para los de Brasil.