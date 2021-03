https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Javier Alonso, artista de stand up de Santa Fe, comenzará un trabajo innovador con chicos mayores de 8 años. Crédito: Gentileza producción

Artes escénicas El stand up también es cosas de chicos



¿Se imaginan un Jerry Seinfeld de 10 años? ¿O una Malena Pichot de 12? Algo de eso podría pasar en Santa Fe en los próximos meses. Es que el humorista Javier Alonso, quien ya lleva varios años de labor en la ciudad, comenzará en abril una iniciativa novedosa: dictará un taller de stand up, la disciplina en la que se ha especializado, pero focalizado en los chicos. “Es el primero que se dicta en Argentina. Incluso googleando, buscando y charlando con muchos colegas no encontré otro. Muchos incluso se sorprendieron”, contó Alonso a este medio.

El stand up, cabe recordar, es un estilo de comedia donde el intérprete se dirige a la audiencia, generalmente desde un formato unipersonal, con un texto en el cual narra experiencias y expresa su visión del mundo. La diferencia con el teatro tradicional es que no hay cuarta pared, el actor interactúa con el público. La idea de aplicar este concepto con pequeños humoristas, surgió de una experiencia muy concreta que vivió Alonso.

“Trabajo en una dupla que se llama ‘A Calzón Quitao’, con la comediante Chile Juarez. Ella tiene una hija de 10 años, Paula. Un día estábamos ensayando y la nena, que conoce nuestras rutinas, las empezó a decir. Fue muy gracioso. Entonces se me encendió la lamparita y le pedí que cuente algo como si ella misma hiciera stand up. Le sugerí que lo escriba y juntos lo convertimos en chistes. Quedó tan hermoso y tan bien armado, que Paula subió ya dos veces al escenario con nosotros. Y la aplaude todo el mundo. Fue la primera nena en Santa Fe que hizo stand up”, contó Javier.

A partir de esa experiencia, surgió la idea del taller de stand up dirigido a una franja etárea que iría entre los 8 y los 14 años. Las clases serán una vez por semana y arrancarán el 7 de abril próximo en el espacio cultural Rojamoreno (Cruz Roja Argentina 1804). La idea es que los encuentros se extiendan durante todo abril y todo mayo, para terminar con una muestra.

“Los chicos no mienten. Y para el humor no hay como la verdad. La gente se ríe de las cosas que son verdad. Es como cuando estás es una reunión de amigos, contás algo que te pasó y todos se matan de risa. Eso hay que llevarlo ante el público. Y además hay muchos niños que son graciosos y otros que son retraídos y en este taller podrán aprender a soltarse. Conozco muchos humoristas que son tímidos, pero en el escenario la rompen”, aseguró Alonso.





Contenidos

Para poder concretar su labor con los niños, el humorista trazó una serie de objetivos bien concretos. En líneas generales, pasan por fomentar la creatividad de los participantes, trabajar sobre el miedo que puede producir el hecho de hablar en público, desarrollar técnicas de escritura y agudizar el sentido de la observación.

“Hay muchos chicos que son graciosos y observadores, vamos a desarrollar todo eso. También trataremos de que los participantes aprendan la estructura del chiste y desarrollen monólogos propios. Eso es muy bueno, que trabajen sobre cosas propias. Que cada chico cuente sus propias experiencias, las buenas y las malas”.

Otra de las premisas que incorporará el taller, tiene que ver con una serie de conceptos vinculados al espíritu y la historia del stand up en la Argentina. En este punto, la idea es recordar a personajes que fueron precursores en esta disciplina, inclusive antes de que se la reconozca como tal: Antonio Gasalla, Tato Bores, Carlos Perciavalle, Juan Verdaguer y Enrique Pinti.

Trayectoria

Javier Alonso es humorista y estudió stand up en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe con Tati Pérez. Se perfeccionó con el grupo Señales de humor. Tomó varios talleres y en 2019 estudió en Capital Federal en la escuela de arte cómico de Eduardo Calvo, conocido por su personaje de “el Heavy re jodido”. Durante más de un año condujo el ciclo de stand up “Metele humor” en Uhlalá Café Concert. Fue jurado del primer campeonato de stand up de Santa Fe. Actualmente es integrante de la dupla A calzón quitao con Chile Juarez, que recorrió distintas provincias argentinas.