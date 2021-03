https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pasó la asamblea y sigue dando que hablar

Comunicado opositor: "En Unión todo sigue sin aparecer"

Triunfo Tatengue y Glorioso ‘89, de manera conjunta, emitieron un duro comunicado criticando cuestiones que no terminan de cerrar a ambos grupos políticos. Involucran en la crítica a Tate Campeón. “Respetamos la voluntad de la Asamblea pero no la compartimos”, expresan.

Bajo el título, “En Unión, todo sigue sin aparecer”, las agrupaciones Triunfo Tatengue y Glorioso ‘89 se manifestaron en un comunicado que lleva la firma de sus principales referentes, Leonardo Simonutti y Carlos Ghisolfo.

En el mismo, se expresa que “pasó una nueva Asamblea en el Club con Spahn presidiéndola. Y nos volvimos a retirar con la misma sensación a “gusto a poco” de las anteriores. Debemos reconocer que, a diferencia de otras, en ésta se nos permitió expresarnos y los directivos se comportaron como corresponde, no transformando a la Asamblea en un bochorno para los socios como la del año anterior. Pero, lamentablemente el Presidente, su Comisión y su apéndice la Revisora de Cuentas, siguen en la actitud de explicar poco y a último momento, parcializar algunos temas a su conveniencia, ignorar otros y esconder los más importantes, como las acciones que realizarán para cobrar lo que le adeudan a Unión, y fundamentalmente, todo lo referido a la deuda que pretende cobrar el Presidente.

“Tampoco vemos coherencia que en esa deuda judicializada, y con claro pedido de la Asamblea de Socios para que no haya retiro de fondos de parte de la familia Spahn hasta que no se muestre la documentación que la respalde, se haya procedido a retirar dinero de las arcas del Club en detrimento del mismo. Habrá que buscar los responsables de esa acción al momento del dictamen de la Justicia.

“No creemos en absoluto que ayude a clarificar “la piedra en el zapato” que implica la deuda con Spahn, la actitud de una agrupación “no oficialista”, siempre funcional al Presidente en las decisiones que toman, por lo que sólo consiguen confundir y retrasar los procesos de transparencia en el Club. La postura de boicotear la auditoría (aunque hoy por esas raras cosas de la vida se muestran nuevamente dispuestos a integrar una, a pesar que hace menos de un año renunciaron a la otra); o de cuestionar que no se especifique que los pasivos de la Institución están puestos en duda, pero aprobar igual el balance conformándose conque se ponga en el acta de asamblea, van en ese sentido. Tal vez tenga que ver conque varios de sus mayores exponentes han sido parte de la gestión Spahn y de sus desaciertos, y nunca han hecho un reconocimiento sincero de cuáles han sido sus responsabilidades en ella, por acción u omisión.

“No queremos dejar pasar por alto la afirmación del Presidente de que en una de las excepcionales reuniones que ha tenido con las agrupaciones se robaron una carpeta con documentación del Club, algo que nos venimos a enterar casi dos años después. Si eso pasó, y no es otro invento o mentira del Presidente, lo repudiamos porque es un delito. Pero haberlo ocultado es encubrimiento o complicidad. Y eso también es un delito.

“Respetamos la voluntad de la Asamblea. Pero no la compartimos. Para muchos, desde hace tiempo, parece que las Asambleas son para apoyar o no a Spahn. Y para nosotros, las Asambleas son para apoyar a Unión, sobre todo en cuanto a la claridad y transparencia que los socios se merecen, en la defensa del patrimonio que es de todos. Y como no creemos que desde los balances nos estén contando toda la historia, seguiremos buscando la verdad por los caminos que correspondan.

“Unión es mucho más que una gestión. Es historia. Es pasión. Es buscar consensos desde la información y el respeto al socio. Es lo que nosotros exigimos, queremos y buscamos. Para conducir a Unión nosotros tenemos lo que le falta a esta conducción, que es sentir orgullo y pasión en rojo y blanco desde la cuna”, finaliza el comunicado.

