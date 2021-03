https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.03.2021

13:50

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Ficus de plaza España

ING. AGRÓNOMO FEDERICO ECHAURI

"En referencia a los ficus de la plaza España, fueron podados alrededor del año 2000 por motivos de supuesta seguridad, cortando ramas sanas muy grandes, que fueron frente de entrada a hongos xilófagos del genero Ganoderma. En el año 2015 intervine en la aplicación de fungicidas sistémicos en distintas partes de sus troncos, ramas y raíces, con desinfección de herramientas y aplicación de sulfato de cobre como desinfectante de las heridas producidas".

****

Agradecimiento por el operativo de vacunación

ELSA

"Quiero felicitar a toda la gente que trabajó en el vacunatorio en la Esquina Encendida. Yo fui a colocarme la vacuna el día viernes 12 a la mañana y solo puedo decir de la excelente atención, la buena educación, de la tranquilidad que daban y de lo bien organizado que estaba. Todo el personal realmente muy bueno, lo que no es común en este momento. Vale para todos una felicitación. Muchas gracias al diario por este espacio".

****

Un vacunatorio más céntrico

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Los vecinos próximos al ex hospital Iturraspe de bulevar Pellegrini, mayores de 80 años, queremos saber cuándo va a funcionar dicho lugar como vacunatorio para poder vacunarnos allí; porque el único que hay es la Esquina Encendida y ese nos queda muy lejos".

****

No hay casualidades en el fuego

UN LECTOR

"Frente a la cadena de incendios intencionales en toda la República Argentina, esta nueva oleada (porque ya tuvimos otras hace algunos meses), me pregunto, preocupado, como todos los argentino: qué hay detrás de esto; y me pregunto si el gobierno, aunque sea como hipótesis, analiza un plan terrorista detrás de estos incendios. No puede ser tanta casualidad, tantos focos de incendios en áreas donde ha llovido abundantemente hace poco. Los del sur, los de la zona patagónica, ya está prácticamente demostrado que han sido intencionales. ¡Ahora también hay fuego en la provincia de Buenos Aires! Nosotros ya tuvimos y hay otro foco dando vueltas. No creo en las casualidades y me parece que aquí hay todo un plan terrorista, de desestabilización y destrucción de los recursos naturales de la Argentina. ¿Con qué objetivo?, vaya Dios a saber... Ahora, digo, si el gobierno tiene equipos de Inteligencia para cualquier investigación, ¿por qué no investiga qué está pasando detrás de estos incendios? Evidentemente hay un plan perfectamente sistemático y orquestado. Es mi humilde opinión como argentino".

****

Hemos olvidado...

RAMÓN AYALA

"Se acerca la segunda ola de la pandemia; países limítrofes ya tienen la consecuencia. Aquí en Santa Fe hemos olvidado: lavarnos las manos durante 10 segundos, limpiar las suelas de los zapatos al entrar a casa, cambiar de ropa cuando llegamos a casa y lavar la ropa que hemos traído de la calle. Ejemplos simples, pero cotidianos. Hemos olvidado limpiar colectivos, taxis y remises; limpiar los cajeros automáticos. Hemos olvidado entrar a los cajeros automáticos y regar las manos con una solución de alcohol y agua. Eso influye mucho en los contagios y nos hemos olvidado...".