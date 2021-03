https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

UNIÓN / Difícil visita al Parque, desde las 19...

Acevedo no juega y es una ausencia que se debe disimular

El "Chaco" es un jugador clave en el funcionamiento del equipo. Define Azconzábal si entra Mauro Pittón (sería lo más lógico) o si va Nery Leyes, que en este torneo todavía no jugó.

Por Enrique Cruz SEGUIR Cuando Acevedo juega bien, Unión juega bien. Es una sentencia, algo absolutamente comprobable a través de los más de 100 partidos que ha disputado con la camiseta de Unión desde que llegó en 2016, con un par de intervalos. Un "5" con manejo, inteligente, de buen pase entre líneas. El "Chaco" no es sólo un recuperador o un "pasador" de pelotas, como habitualmente ocurre -u ocurría- con los volantes centrales. Acevedo juega. Y cuando juega bien, Unión siente que tiene funcionando a pleno la usina generadora de fútbol. Pasó en los tiempos de Madelón, cuando el 4-4-2 era estricto y la figura del enganche no existía y pasa también ahora, con un esquema distinto pero con idénticas características en cuanto a los que tienen la obligación de manejar la pelota, misión de la que no se pueden excusar Acevedo y Cañete. Unión pierde a Acevedo para este partido con Newell's y se espera que la baja no sea tan sensible como a priori se supone. A veces más retrasado y en otras más adelantado que Cañete, el funcionamiento de esa dupla de volantes centrales experimentó un crecimiento sostenido y ayudó a que el equipo tuviese más equilibrio. Unión perdía cuando marcaba con un solo "5". Ni Leyes lograba asentarse ni tampoco Nardoni, que fueron los que más juego tuvieron en la Copa Diego Maradona. Volvió Acevedo y fue "refuerzo" para Unión, quizás más que ninguno. Azconzábal cambió la disposición táctica y ayudó desde un esquema en el que agregó defensores (son 5) y adoctrinó a los laterales para que sean los que se encarguen, junto a los extremos, de dar una mano por los costados, prácticamente liberando de esa función a los dos volantes centrales. El movimiento vertical, hacia atrás y hacia adelante, de Cañete y Acevedo permitió que ambos se repartan entre la posición de "5" parado delante de la línea de cuatro para esperar al rival que llegue por el medio o el "5" adelantado para oficiar de enganche con los delanteros. Allí, Cañete aportó gol con su buena pegada y Acevedo tuvo esa precisión y capacidad para buscar el pase entre líneas, algo tan complicado en este fútbol de mucha estrategia defensiva y en el que los espacios no abundan. Tenés que leer Comunicado opositor: "En Unión todo sigue sin aparecer" Este Unión de mayor nivel y superado en el juego, en comparación con el de la Copa pasada, sigue siendo un equipo que no da seguridad total para defender y que en pocos partidos ha logrado una eficacia neta cuando ataca (por ejemplo, le pasó con Patronato). Hace goles y le hacen goles. Pero en la mitad de la cancha, en ese sector en el que se disputa la posesión de la pelota y la supremacía en el trámite del partido (los partidos se definen en las áreas), Unión necesita de Acevedo. Nadie resulta irremplazable, salvo muy raras excepciones. Pero hay jugadores que adquieren importancia por encima de otros. En Unión, ese jugador es el "Chaco". Y ante Newell's, el equipo -y el técnico- deberán empeñarse en que la ausencia no se sienta. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

