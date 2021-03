https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Víctimas de "ajustes de cuenta" Reclamo frente a la Gobernación en Rosario: "que no se la agarren con los pibes de los barrios" Manifestación de la agrupación de mujeres "Pariendo justicia".

La agrupación de mujeres “Pariendo justicia” realizó una visibilización de su lucha frente al edificio de Gobernación en Rosario. El grupo está conformado mayoritariamente por mujeres que son mamás, hermanas, compañeras de víctimas de los llamados “ajustes de cuentas”.

Este colectivo recreó sobre el asfalto de calle Santa Fe escenas de crímenes con pintadas de cuerpos contorneados en el suelo y balas un lado. Además pintó con letras blancas la frase: “Que esta imagen no se borre de sus mentes”.

Gabriela Vega, vocera de la agrupación, le comentó a El Litoral: “Al venir de los barrios más vulnerados a nosotros no nos atraviesan estos pedidos de seguridad con más presencia policial o con penas más duras. Nosotros ya experimentamos que esa no es la solución. Entendemos que acá hay responsables. Que el Estado es responsable”.

Vega dijo también que “los pibes pueden portar armas sin control de nada. No hay control de armas, no hay control de balas. No se controla absolutamente nada. Eso no tiene que ver con la policía, que también es parte del problema. No toda, pero sino que nos digan lo contrario”.

También hizo referencia a los condenados: “El asesino de mi hermano salió exactamente de la misma manera que entró, y volvió a matar. Dentro de la cárcel no se hizo absolutamente nada. El sistema penal tampoco hace nada con estos pibes que delinquen”.

“Creemos en la igualdad de oportunidades”, dijo Vega, quien pidió “que se hagan cargo los responsables de los negociados, pero que no se la agarren con los pibes de los barrios”.