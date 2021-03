https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.03.2021 - Última actualización - 18:21

18:09

La liga de rugby de Estados Unidos comenzará este sábado con la disputa de seis partidos y varios equipos con jugadores argentinos

Temporada 2021 Comienza la Mayor League Rugby con numerosa presencia argentina La liga de rugby de Estados Unidos comenzará este sábado con la disputa de seis partidos y varios equipos con jugadores argentinos La liga de rugby de Estados Unidos comenzará este sábado con la disputa de seis partidos y varios equipos con jugadores argentinos

La Mayor League Rugby, la liga de rugby de Estados Unidos, comenzará este sábado con la disputa de seis partidos y varios equipos con jugadores argentinos, que esta temporada serán 17, entre ellos varios exPumas como los backs Manuel Montero y Joaquín Tuculet.



Además, un histórico del seleccionado argentino de rugby como el ala Juan Manuel Leguizamón espera la definición de su futuro en las próximas semanas.



La MLR apostó a expandirse en el continente americano y en 2021 las 12 franquicias participante contarán con un jugador brasileño, dos chilenos, un mexicano y cinco uruguayos.



La franquicia canadiense Toronto Arrows es la que más argentinos dispondrá, ya que además de Montero y Tuculet estarán Tomás de la Vega (segunda temporada), Juan Cruz González y Gastón Cortés, además de los uruguayos Manuel Diana, Leandro Leivas y Gastón Mieres.



Otra franquicia con importante presencia argentina es Houston SaberCats, ya que continúan en el plantel Matías Freyre, Thomas Morani, Nicolás Solveyra y Diego Fortuny.



El partido inaugural de la Liga será este sábado a las 19 de la Argentina: San Diego Legion recibirá en Las Vegas al Rugby United New York, en tanto que el campeón Seattle Seawolves visitará a Houston SaberCats en el AVEVA Stadium, a las 21.

La MLR implementará algunos cambios reglamentarios para presentar un producto más atractivo para la televisión. Las conversiones y penales estarán limitados a 60 segundos, los tries debajo de los postes sumarán siete puntos automáticamente para evitar perder tiempo con la conversión y las tarjetas rojas se regirán por la regla de los 20 minutos, pasado ese tiempo puede ingresar un reemplazo por el expulsado.



El programa de partidos es el siguiente:



Sábado



San Diego Legion - Rugby United New York (19 horas)



Los Angeles Giltinis - New England Free Jacks (19,30)



Rugby Atlanta - Toronto Arrows (20)



Houston SaberCats - Seattle Seawolves (21)



Austin Gilgronis - Utah Warriors (21)







Domingo



NOLA Gold - Old Glory DC (17).

Con información de Télam