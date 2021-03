https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 19.03.2021 - Última actualización - 18:44

Llegó a US$ 200 la tonelada

El maíz lideró las subas de precios en Rosario

Por la soja con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta $ 30.080 la tonelada, $ 80 por encima de la jornada previa, aunque en dólares la oferta quedó firme a US$ 330.

