https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 19.03.2021 - Última actualización - 18:52

18:49

Lo confirmó el director del hospital Orlando Alassia, Osvaldo González Carrillo, y adelantó que en las próximas semanas se intensificarán los contagios por el retorno de los niños a sus actividades.

Circulación viral Aumentan los casos de enfermedades respiratorias en el hospital de niños Lo confirmó el director del hospital Orlando Alassia, Osvaldo González Carrillo, y adelantó que en las próximas semanas se intensificarán los contagios por el retorno de los niños a sus actividades. Lo confirmó el director del hospital Orlando Alassia, Osvaldo González Carrillo, y adelantó que en las próximas semanas se intensificarán los contagios por el retorno de los niños a sus actividades.

En el último mes se incrementaron las consultas por enfermedades respiratorias -no Covid- en el hospital de niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe. Además, según explicó el director del nosocomio, Osvaldo González Carrillo, también aumentaron las internaciones.

“Suponemos que por el momento no es por el inicio de clases sino seguramente por guarderías, jardines de infantes que ya habían comenzado y es un llamado de atención porque, pensando en todo el contacto que tenemos con los chicos que están en la calles, muy probablemente en diez días notemos un incremento aun mayor de las consultas”, consideró el funcionario.

Por otra parte, explicó que aunque el coronavirus no tiene una incidencia importante en pediatría, “hay que estar atentos porque no es que no tiene incidencias o problemas para el paciente”: “eso no es cierto -remarcó-, hemos tenido pacientes graves con coronavirus que por suerte se han recuperado pero no es tan leve como uno piensa y, además, todavía no sabemos las consecuencias que puede tener”.

En cuanto al funcionamiento general de los servicios del efector, González Carrillo aseguró que se trabaja con normalidad, pero adelantó que si se satura el hospital podrían suspenderse algunos servicios. “No queremos hacerlo, porque eso significaría aumentar la demanda insatisfecha de muchos pacientes, pero nos pone en alerta el aumento de consultas y nos hace estar muy atentos para tratar de evitar que se puedan tomar otras medidas”, advirtió.

Sin embargo, reconoció que “con las medidas adecuadas y siguiendo el protocolo se podría continuar con las clases y toda la actividad que se está desarrollando”.