Viernes 19.03.2021 - Última actualización - 19:23

Automovilismo

Matías Rossi dio positivo en coronavirus y no estará este fin de semana en el Gálvez

El piloto bonaerense se contagió de coronavirus y no podrá participar de la segunda carrera de la temporada de Súper TC2000

