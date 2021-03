Asalto al Capitolio: revelaron que uno de los detenidos es hijo de argentinos

Cuando el pasado 6 de enero, un grupo de atacantes ingreso al Capitolio, en Estados Unidos, uno de los manifestantes que mayor participación tuvo en la arenga fue Federico “Freddie” Klein, activo militante por Trump, y sobrino de Guillermo Walter Klein, quien integrar el equipo del exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, durante la última dictadura.

En las últimas semanas, y gracias a las grabaciones, la policía pudo identificar y detener a Klein, quien, según afirman los fiscales, en el momento de los hechos no acató las órdenes de las fuerzas de seguridad. El joven tiene ahora seis cargos por su participación en el ataque. El ataque al Capitolio duró varias horas y terminó con cuatro muertos.

