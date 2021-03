Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 20.03.2021 - Última actualización - 18:06

17:59

Vacunación y espera insoportable

DORA FERNÁNDEZ

"Quiero saber cuándo van a vacunar a los mayores de 70 como yo. Soy persona de riesgo, tengo 70 años. Soy enferma del corazón, estoy operada. Tengo arritmia, soy hipertensa. Hace un año que estoy encerrada en mi casa, que no puedo salir. Mis hijos no me dejan, obviamente por cuidarme. Pero necesito la vacunación cuanto antes. No puedo seguir esperando. Esto me tiene muy mal".

Estampillados

AFILIADO A OBRA SOCIAL

"Me gustaría que el diario explique a sus lectores en concepto de qué debemos pagar un estampillado cuando hacemos cualquier estudio médico. Después de haber pagado los honorarios correspondientes a los profesionales que han intervenido, no entiendo qué significa pagar un estampillado. Es una de las únicas profesiones que tiene canon, no sé cómo llamarle, … impuesto, contribución monetaria... Me parece una usura, un acto sin sentido y me gustaría que se revise esto en la Legislatura provincial. Hay una ley 12.818 que aparentemente regula este tema. Imagínense si todas las profesiones cobraran estampillado. Si cada intervención de un plomero, de un maestro, fuera con un estampillado. La vida de la gente sería imposible, un caos y algo demasiado oneroso. Se deben terminar con estos privilegios".

Vuelos a Rusia

MARTA SNAIDERO

"Generalmente en nuestro país, cuando un camión de carga hace un viaje de ida, trata de no regresar vacío. Esto minimiza el costo de combustible, gastos de cubiertas, peajes, viáticos y horas pagas al conductor entre otros. Pregunto: ¿en cada vuelo desde que comenzó la 'ida' a buscar vacunas, las bodegas van vacías? Acaso no se le ocurrió al gobierno aprovechar para llevar intercambio comercial? ¿O es que se realiza?".

Una ciudad que duele

UN TAXISTA

"Nuestra ciudad de Santa Fe, sus calles especialmente, están llenas de sorpresas. Yo, como laburante del transporte público, recorro muchos lugares y no salgo de mi asombro con las cosas con las que me encuentro. Los baches son increíbles, los corralitos de Assa abandonados, plantas que crecieron en medio del asfalto. Es una ciudad lamentable. Duele ver a Santa Fe así. Pido que manden un cronista y lo constate. En Roque Sáenz Peña y Gral. López, hace 3 años que hay un corralito abandonado, con un matorral que creció adentro, lo que testifica el tiempo de abandono y de desidia. Otro tanto sucede en Gobernador Freire, plena avenida, y Lavaisse: tremenda planta que creció en medio de la calle. ¿Cuándo se van a hacer presentes la Municipalidad y Assa?".

Un monto ridículo

SUSANA DE Bº CONSTITUYENTES

"Escuché en una radio local que alguien se quejaba de lo poco que pagan por cónyuge a los empleados públicos. Mi esposo es jubilado y también por mí, es decir por su cónyuge, le pagan $ 120. Me llama mucho la atención de que ninguna Comisión de ATE, de UPCN, o de Derechos Humanos o algún movimiento feminista, que tanto se preocupan por otro tipo de cosas, no vean lo mal que está esa cifra, la poca consideración hacia una mujer, pagando solo $ 120 por mes. Es ridículo, cínico lo que están haciendo. Por eso les digo a los gremios que se ocupen de este tema, ya que ellos tienen muy buenos sueldos para poder trabajar más eficientemente por los trabajadores y los pasivos".

Un tiempo de marchas y contramarchas

LECTORA ATENTA

"El ex intendente Mario Barletta, también ex rector y ex diputado, busca protagonismo como varios integrantes del componente Cambiemos. Ahora, está cuestionando la educación provincial. Es falso que el mundo haya demostrado que es posible la presencialidad total en las escuelas. El mundo, con la compleja situación desatada por la pandemia, y en particular en el país que ha dejado Cambiemos, muestra marchas y contramarchas. Lo muestra por ejemplo Inglaterra, con las idas y vueltas de su gobierno, tratando de hacer frente a la pandemia. Y desmintiendo también lo que Macri proponía, de adoptar el modelo inglés. Deben tomar las cosas con un poco de seriedad y dejar de sembrar confusión en la opinión pública".

Llegan cartas

Maia y su uso político

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

He escuchado las elogiosas palabras intercambiadas entre Santilli y Berni , me dio vergüenza ajena, es un año electoral, todo lo convierten en un vergonzoso circo. Les recordaría que cumplieron con su función, no hay nada que agradecer, mucho del éxito del encuentro de Maia fue gracias a la gente, especialmente a un camionero y su esposa. Lo bochornoso es el uso político de un hecho desgraciado que nace del seno de una sociedad anómica donde los políticos aprovechan a llevar agua para su molino, siendo ellos quienes la generan. Como canta Serrat mañana volverá el pobre a su pobreza, la niña será un recuerdo de nuestras miserabilidades. Hay cientos de miles de niños vulnerables en iguales condiciones en nuestro país y a los dirigentes les importa nada, un despliegue absurdo a fin de fogonear la sensibilidad de la sociedad y concitar su atención, principal capital electoral, estoy convencido -conociendo los personajes- de que estos individuos solo buscaban mediatizarse. Cualquiera que aparecía en los medios declarando que vio pasar una bicicleta sumaba... ¡que bajo caímos! Dormir en el teatro de operaciones, una frase que no escucho desde la guerra de Malvinas. Muy dramático.