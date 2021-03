Comunidades de Australia son invadidas por ratones

​

Habitantes de las comunidades de Nueva Gales del Sur, en Australia, están siendo acechados por una plaga de ratones, que es considerada la peor en décadas.

De acuerdo con Reuters, esta plaga de roedores se debe a una abundante cosecha de granos que ocurrió en esas comunidades.

Pero los ratones no sólo van por la abundante comida que hay en dichas zonas, sino que ya han atacado a algunos habitantes.

Se tienen contabilizados al menos a tres pacientes en el hospital local que fueron mordidos por los roedores.

Agricultores de la zona declararon que por la noche puede apreciarse cómo miles de ratones corren por el suelo.

La agencia de noticias compartió un video en el que se observan miles de ratones tan pequeños moviéndose rápidamente que no parecen ser roedores.

Esta plaga de ratones tiene desesperados a los habitantes de dichas comunidades, ya que en todas partes están los roedores en busca de comida. Incluso, los supermercados están almacenando el alimento en contenedores sellados.

“Puedes imaginar que cada vez que abres un armario, cada vez que vas a tu despensa, hay ratones presentes”, dijo Steve Henry, un experto en roedores.

“Y están comiendo en tus recipientes de comida, están ensuciando tu ropa de cama limpia en tu armario de ropa, están corriendo por tu cama por la noche”, agregó.

Además de estar por doquier, los ratones se han terminado los fardos de heno que los agricultores fabrican para el invierno, debido a que se reproducen con rapidez.

Medios locales estiman que tan solo un par de ratones puede llegar a tener en promedio hasta 500 crías en una temporada.

Aunque han implementado programas de cebo para terminar con esta plaga, han tenido poco éxito, pero los habitantes de las comunidades tienen la esperanza de que con lluvias ahoguen a los ratones en sus madrigueras.

Mice have been swarming the western New South Wales country town of Gilgandra for several weeks, in what locals say is the worst mice swarming in decades https://t.co/GAq58XJCqr pic.twitter.com/go0Vzz5P1B