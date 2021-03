https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 21.03.2021 - Última actualización - 11:49

11:44

Debía seducirlo y grabar un video del momento Polémica: una modelo reveló que le ofrecieron "destruir" la carrera y el matrimonio de Novak Djokovic

Tras una fiesta que realizó este mes el actual mejor tenista del mundo, Novak Djokovic, un medio de Serbia reveló que hubo un plan para destruir la carrera y el matrimonio del serbio, según relató una modelo contactada para realizar la tarea.

De acuerdo a la revista Svet&Scandal, desde Inglaterra se contrató a un hombre para destruir la carrera de Djokovic, con la idea de contratar a una modelo para que lo seduzca en la fiesta y grabara cualquier imagen que pudiera ser polémica, para luego difundirla.

Al respecto, la modelo Natalija Scekic declaró: “Es cierto que un tipo me contactó. Lo conozco de la ciudad y lo consideraba un tipo serio. Conozco sus trabajos y estuvieron bien. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida”.





Y agregó: “Pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarlo, pero que no me preocupase de eso porque él ya se ocupaba de esas cosas. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera”, reveló la modelo que se negó a participar de la propuesta.

“Me reí, esperando que dijese que era una broma, pero el hombre hablaba muy en serio. Me sentí muy ofendida y humillada”,contó y agregó: “Sé que dicen que las modelos son de una forma u otra, pero todo el tiempo traté de hacerme un nombre en este negocio sin manchas, para que alguien me dijera literalmente que tengo que acostarme con alguien por dinero...”.





“En ese momento se me ocurrió pegarle, echarle agua, pero me contuve porque estábamos en un lugar público. Recogí mis cosas y me fui”, detalló la mujer. Y cerró: “Espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak. Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar, de familia, como para que alguien le seduzca así por dinero, o al menos lo intente”.





Djokovic está casado con Jelena Ristic desde julio del 2014, aunque su romance comenzó desde el colegio primario. Hoy, seis años después de aquella lujosa boda, conformaron una familia junto a sus dos hijos Tara y Stefan.