https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 21.03.2021 - Última actualización - 11:52

11:45

La manifestación contra el bloqueo nacional comenzó como una marcha pacífica el sábado por la tarde, bajo la atenta mirada de cientos de oficiales, pero más adelante se volvió violenta.

"¡No damos nuestro consentimiento!" Protestas masivas contra las restricciones del coronavirus en Londres La manifestación contra el bloqueo nacional comenzó como una marcha pacífica el sábado por la tarde, bajo la atenta mirada de cientos de oficiales, pero más adelante se volvió violenta. La manifestación contra el bloqueo nacional comenzó como una marcha pacífica el sábado por la tarde, bajo la atenta mirada de cientos de oficiales, pero más adelante se volvió violenta.

Miles de personas marcharon este sábado por el centro de la capital del Reino Unido, Londres, bajo una fuerte presencia policial para protestar contra las restricciones del coronavirus. Al menos 33 participantes han sido arrestados precisamente por "violar las regulaciones" de la pandemia en medio de enfrentamientos con los agentes antidisturbios.

La manifestación contra el bloqueo nacional comenzó como una marcha pacífica por la tarde, ante la atenta mirada de cientos de oficiales, pero más adelante se volvió violenta después de que los policías comenzaron a detener a los manifestantes mientras estos se resistían activamente e incluso, algunos arrojaban botellas.

Según los informes, los choques esporádicos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes se prolongaron en la noche cuando grupos más pequeños se negaron a dispersarse y regresar a casa.

Bottles still being throw at the police by protesters, police in riot gear in Hyde Park clashing with protesters from the unite freedom london March ..... pic.twitter.com/SUCp3QC0v2 — Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) March 20, 2021

Piers Corbyn, el hermano del exlíder laborista Jeremy Corbyn y crítico de las vacunas y el cierre local, pronunció un acalorado discurso en Hyde Park antes de que la Policía disolviera la reunión y los manifestantes procedieran a marchar por las calles de Londres.

Tenés que leer

Desafiando la prohibición de las reuniones masivas y otras restricciones, los manifestantes, incluidas las familias con niños, corearon lemas como "¡Libertad!" y "¡No damos nuestro consentimiento!". Asimismo, portaban pancartas que decían "¡Dejen de destruir la vida de nuestros hijos!"

Scuffles broke out as anti-lockdown protesters marched through central London, defying police warnings for them to stay away due to coronavirus restrictions https://t.co/jL6nR8wD9v pic.twitter.com/HyGsgIB94k — Reuters (@Reuters) March 20, 2021

Si bien las autoridades aún tienen que proporcionar una estimación del número de participantes, los informes de los medios locales y los videos del lugar sugieren que miles de residentes marcharon por la ciudad. Del mismo modo, la Policía reconoció que se presentaron "más personas de las que se esperaba".