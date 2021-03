https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 21.03.2021 - Última actualización - 14:40

14:36

Azconzábal es el que debe darse cuenta de que a su equipo ya empezaron a "junarlo". Esto es bueno y malo a la vez. Bueno porque quiere decir que hay cosas positivas que son de cuidado para el rival. Y malo porque tiene que encontrar variantes individuales y colectivas para seguir sorprendiendo.

Lo que dejó el empate con Newell's Claros y oscuros de un partido feo y ante un rival mezquino Azconzábal es el que debe darse cuenta de que a su equipo ya empezaron a "junarlo". Esto es bueno y malo a la vez. Bueno porque quiere decir que hay cosas positivas que son de cuidado para el rival. Y malo porque tiene que encontrar variantes individuales y colectivas para seguir sorprendiendo. Azconzábal es el que debe darse cuenta de que a su equipo ya empezaron a "junarlo". Esto es bueno y malo a la vez. Bueno porque quiere decir que hay cosas positivas que son de cuidado para el rival. Y malo porque tiene que encontrar variantes individuales y colectivas para seguir sorprendiendo.

Unión ha mejorado, no caben dudas. Todavía debe superarse. Quizás le falte jerarquía en algunos sectores de la cancha.

Pasa, claro que en el fútbol eso pasa. Hoy se estudia más a los rivales, se ven todos los partidos, hay sistemas de seguimiento, adelanto de tecnología que antes no existía. Unión todavía sigue en una etapa de formación, pero ya los rivales han empezado a estudiarlo y a conocerlo. Hay signos evidentes. Patronato y Gimnasia le metieron dos "wines" a Vera (Bandiera y (Carbonero) y Unión perdió esa profundidad que tenía por derecha. Debe recuperarla. Eso es trabajo, tanto individual como colectivo. Contra Newell's, el desborde se dio por el otro lado, por el izquierdo. Peñailillo y Zenón se hicieron un "festival" por aquél costado. Y Burgos, que armó un amarrete 4-1-4-1 jugando a esperar, como si el partido se disputara en el 15 de Abril y con Newell's ganando, cambió en el segundo tiempo y con el ingreso de Llano, armó un 5-4-1 para hacer más extensiva la marca a lo ancho del terreno. Ya Peñailillo y Zenón no desbordaron más, tampoco ocurrió algo bueno por derecha con la dupla Vera-Machuca. Y esas sociedades que Azconzábal pretende que funcionen para que el equipo tenga variantes y llegada por los costados, se fueron diluyendo. Conclusión: Unión no atacó nunca en el segundo tiempo, el partido se "afeó" hasta la máxima expresión y el 0 a 0 los calificó a los dos.

Unión ha mejorado, no caben dudas. Todavía debe superarse. Quizás le falte jerarquía en algunos sectores de la cancha. La ausencia de Acevedo se hizo notoria ante Newell's. No porque Mauro Pittón -que, convengamos, está por debajo todavía del nivel que se le conoce y con el que se fue a San Lorenzo- haya tenido culpas, sino porque era necesario que alguien aporte claridad en el juego. Acevedo venía de ser figura junto a Cañete contra Gimnasia. Es cierto que fue otro partido, más jugado, con más espacios y no tan trabado y colmado de mezquindad en el planteo del rival como el del otro día en Rosario. En definitiva, es muy difícil para cualquiera -salvo River o alguna otra excepción- sacar a flote un partido en el que la oposición que hay enfrente es tan cuidadosa, defensiva y especulativa. Pues allí debe aparecer la jerarquía de alguno que limpie el camino. Unión lo tuvo en el primer tiempo creando problemas por izquierda pero llenando de centros el área de Newell's sin que se los aproveche debidamente.

El esquema que Azconzábal impuso en este torneo, ayuda a solidificar el aspecto defensivo. Ahora son cinco. Y se juega con dos volantes centrales. Vera y Peñailillo saben que sus obligaciones están bien repartidas: tienen que atacar y defender. Pero cuando llegan al fondo, irremediablemente necesitan que Calderón y Portillo, respectivamente, cuiden sus espaldas. Lo de Portillo es bueno. A veces, más que bueno. Azconzábal lo vio y cumple con la parte más importante de sus obligaciones: ordenado y fuerte para marcar. Le falta con la pelota, pero para eso está Galván, de salida clara y limpia, con muy pocas imprecisiones el viernes en el Parque.

Cuando hay una actitud tan deliberada como la que tuvo Newell's para cerrarse atrás, las cosas se le complican a cualquiera. Salvo que se logre abrir el partido de alguna manera. Lo primero que uno encuentra a mano es el gol para que el rival salga de ese esquema especulativo. El diario La Capital tituló: "Burgos, con el pico y la pala". Y fue así. Unión falló en el momento en el que no podía fallar, que fue el primer tiempo. Hay que ser implacable en este tipo de partidos. No queda otra.

El punto, sin dudas, servirá en la medida que se gane el viernes ante Sarmiento. Y después, a "agarrarse" porque el fixture final es a primera vista complicado: visitante de Vélez, local con Boca, visitante de Talleres, local con Independiente, visitante de Defensa y Justicia y el clásico en el barrio Centenario. Esto es fútbol y todo puede pasar, entre esas cosas, que Unión encuentre lo que necesita en esos partidos, a priori más complicados, para salir airoso. Está claro que le conviene mucho más cuando se enfrenta con equipos que salen a jugarle, como pasó con Lanús, por ejemplo. Pero esta clase de partidos, hay que saber resolverlos. Quizás todavía forme parte del crecimiento que el equipo tiene que adquirir. Con Patronato lo logró, pero ante Gimnasia no pudo mantener una victoria parcial que se debía defender con concentración extrema y con Newell's le faltó profundidad y precisión en el momento en el que fue más que el rival.

Unión es un equipo competitivo y con una idea, la de Azconzábal, que tiene varios aspectos positivos. No se esconde, le sale a jugar de igual a igual a cualquiera, se nota que tiene trabajo y algunos rendimientos individuales interesantes. ¿Le falta jerarquía en algunos sectores?, sí. ¿Le falta más solvencia defensiva?, también, aunque ahora ya no le convierten tanto como antes. ¿Tiene una idea de juego?, sí, y parece que los jugadores están convencidos.

Mantener o acentuar lo bueno que tiene y lograr lo que le falta es el desafío para, al menos, lograr el objetivo de entrar entre los cuatro. No será fácil. Está a un paso y una victoria ante Gimnasia o Newell's se lo hubiese permitido. Sigue invicto. Pero le falta dar ese salto para afrontar una parte final que será complicada.

Mirá las fotos de Unión y Newell's

Alentador

Según Analista CAU, que se encarga de analizar cada uno de los partidos y saca conclusiones respecto de la actuación colectiva e individual del equipo, el del viernes fue "el partido donde Unión ganó más balones aéreos y realizó más despejes", dato alentador si se habla de seguir mejorando el aspecto defensivo. En contrapartida, según el mismo sitio, no hubo ninguna situación clara de gol.

¿Burgos dirigió ante Unión violando la cuarentena?

Germán "Mono" Burgos acaba de llegar a la Argentina y ya tuvo su primer problema. Resulta que el DT de Newell's violó la cuarentena tras su arribo al país y podría enfrentar una pena de hasta 2 años de prisión.

Según confirmaron fuentes de Migraciones al sitio Doble Amarilla, el entrenador firmó una declaración jurada en la que se comprometía a hacer un aislamiento de 7 días por haber ingresado al país desde España. Dicha cuarentena fue dispuesta por las autoridades sanitarias para aquellos pasajeros que arriben a la Argentina desde el exterior. Sin embargo, al día siguiente, el ex arquero concurrió al club, brindó una conferencia de prensa y el viernes ya dirigió su primer partido contra Unión, que terminó 0-0.

Además, según confirmaron fuentes a Doble Amarilla, Burgos declaró una dirección en la ciudad de Rosario y cuando autoridades fueron a corroborar la localización, el DT no se encontraba allí.

El pasado sábado, en España, Burgos se hizo un hisopado y dio negativo de coronavirus. Al llegar a la provincia de Santa Fe, Newell's informó que "tanto Burgos como sus dos asistentes recibieron un permiso para poder desempeñarse en el ámbito de la burbuja sanitaria del plantel profesional y cumpliendo con los tests necesarios". No obstante, no hubo permiso de autoridades nacionales para que pueda quedar exceptuado de hacer el aislamiento y se violó una normativa aplicada a nivel país.

Por el tipo de delito, Burgos infringió dos artículos del Código Penal de la Nación Argentina: el 205 y el 239. El primero, que aparece en el apartado de delitos contra la seguridad pública, explicita que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". El punto restante, que aparece en delitos contra la administración pública, marca que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

En el diario La Capital, este domingo, aparece una entrevista que se le hizo el sábado a Burgos y esta es una de las preguntas que se le hizo:

-¿Cómo fue el día después del debut del empate con Unión, tras la adrenalina del partido?

-Día después no hubo. Porque yo me levanto temprano y de 3 a 6 de la mañana ya estaba viendo a Atlético Tucumán, que ya había visto un medio tiempo y ya empecé a tener en la cabeza lo que es el armado del partido del próximo lunes... Un rival como Unión que si nos ganaba a nosotros se ponía primero, no era un rival menor. No nos convirtieron, hicimos una base y ahora hay que ponerle solidez para ir creciendo poco a poco, no tenemos tiempo. Entonces hay que abreviar las clases, este es el concepto justo.