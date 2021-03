Eduardo Domínguez: "Valoro el respeto que se ganaron, con sus rivales, los jugadores de Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador sabalero hizo un análisis del partido, explicó por qué hizo una sola modificación y habló de las limitaciones que tiene el equipo por las lesiones y los infectados. "Los jugadores saben que tienen que dejar todo", señaló.

Dejó toda la sensación de retirarse satisfecho el técnico de Colón. Al principio habló de la situación de los jugadores con los que no puede contar y que han mermado sus posibilidades a la hora del armado del equipo y también del banco de suplentes. Y después, analizó el partido destacando en todo momento "el respeto que se han ganado, con sus rivales, los jugadores de Colón". Habla Domínguez:

"Pierotti positivo del virus, Sandoval y Aliendro aislados, Morelo y Bernardi se están recuperando y Alexis Castro está lesionado. Nos tocó una seguidilla brava y sin embargo, fuimos a buscar el partido con Central como hicimos con los otros. Los jugadores dieron todo".

"Es valorable cómo finalizamos el partido yendo a buscar la victoria, tuvimos las situaciones más claras y nos faltó esa justeza para desequilibrar al rival. En líneas generales, se hizo un buen partido. Fue más sólido el primer tiempo que el segundo, nos faltó eficacia al finalizar la jugada. Y eso es algo que casi siempre hemos tenido, pero hoy nos faltó".

"Tenemos que estar preparados, no podemos desviar el objetivo del torneo local, estamos haciendo un muy buen torneo. No nos gustó quedar eliminados de la Copa Argentina, pero nuestra prioridad es otra. En el vestuario, dolió mucho el empate, no estábamos acostumbrados a no ganar y a eso lo valoro".

"Los rivales llegan con la necesidad de anular nuestras posibilidades que con la propuesta en sí de arriesgar. Yo lo ví diferente a Central que en otros partidos. Y es el respeto que se ha ganado el jugador de Colón y eso es para destacar".

"Central hizo un buen partido, nosotros también y creo que tuvimos situaciones para ganar".

Federico Lértora conecta, en posición adelantada y mitad con la cabeza y otra mitad con la mano, un centro del Pulga Rodríguez en el final del partido. Luego del amontonamiento de jugadores y de un rebote en Broun, la pelota se elevó y Leguizamón convirtió, pero ya estaba todo invalidado. Foto: Manuel Fabatía

"Es importante analizar los momentos, los jugadores lo entienden, saben cuándo acelerar y cuándo hacer la pausa, en el primer tiempo lo hicimos bien y en el segundo se hizo más de ida y vuelta por la ambición de buscar la victoria. No me preocupa que el rival nos venga a esperar o nos empuje a hacer algo diferente. El tema es cuándo nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer. El rival puede estudiarnos pero no va a saber cuándo vamos a hacer lo que sabemos. Nuestra búsqueda es seguir proponiendo e insistir en ser equilibrado y avanzar en esta propuesta".

"Es prematuro saber lo de Cristian Ferreira, tenemos toda la semana para seguir evaluando".

"Yo soy el entrenador y sé que el alto rendimiento implica llegar a límites físicos, mentales y emocionales. Estamos a nada de que se produzcan lesiones y es el riesgo que todos debemos asumir. El alto rendimiento se puede cuidar trabajando a alta intensidad, si no, es imposible de lograr. Y si a eso le agregamos que estamos al límite con la pandemia, que es un problema mundial, la situación es más riesgosa, pero entendemos que somos un equipo que tiene que dar todo y eso es lo que valoro y me deja satisfecho en cada partido".

"Insisto en que tuvimos situaciones, no concretamos y fuimos sólidos defensivamente. Jugamos contra un equipo que tiene buenos jugadores y un gran entrenador, que vino a hacer lo que pensó que tenía que hacer".

"Hice una sola variante porque el partido requería empujar e ir para adelante. Las otras opciones, al margen de Farías, que tenía en el banco no me servían para eso, para seguir atacando y marcar el gol que nos diera el triunfo. Llevo dos arqueros porque la mayoría de los equipos lo hacen. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Y si yo puedo prevenir cualquier cosa que pueda ocurrir, lo haré. Uno nunca sabe lo que puede pasar".

"Planifico para ser protagonista, ganar partidos y que el hincha de Colón se sienta identificado con el equipo. No se me cruza el tema de las cuestiones tácticas o si planifico mejor o peor que otros entrenadores, yo planifico para ganar. Después, para analizar eso están ustedes. Yo soy indiferente a lo que implica jugar con tres, con cuatro o con cinco por parte del rival".

Con clara infracción buscan detener a Facundo Farías, que entró bien pero no tuvo precisión a la hora de la definición. Foto: Manuel Fabatía

Central, en el torneo pasado, también jugó con línea de cinco, no me quiero meter mucho en Central. Hablo de estas cuestiones por el respeto que generan los jugadores de Colón en sus rivales. Hicimos todo el análisis sabiendo que Central iba a jugar con línea de cinco, esa información la teníamos. No le podíamos dar espacios a Vecchio o a Marco Ruben. En las pocas jugadas de peligro que crearon, ellos estuvieron presentes. Se dio el partido que teníamos contemplado, medianamente, y hasta podríamos haberlo hecho mejor. No pudimos concretarlo a pesar de que tuvimos las situaciones".

Sábado

Colón volverá a jugar el sábado, a las 14, en Vicente López, visitando al recientemente ascendido Platense. Allí, en la cancha de los calamares, los sabaleros jugaron por última vez hace casi 22 años, en 1999.

Se la "bancaron"

Paolo Goltz, una muralla y figura sabalera, y Luis Miguel Rodríguez son los jugadores más veteranos que tiene el plantel y ambos jugaron los tres partidos en forma completa, ante Estudiantes, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Si bien se observó cierto cansancio en el Pulga sobre el final del partido, de todos modos tuvo algunos chispazos de su talento, aunque no con la trascendencia y el desequilibrio de otros partidos, puntualmente del que se jugó el sábado de la semana pasada en el Uno de La Plata, ante el Pincha.

Al margen de Paolo Goltz, también se puede rescatar el trabajo de Delgado y el de Garcés, volviendo Colón a ese funcionamiento defensivo que fue sólido durante casi todo el partido, a excepción de algunas jugadas de gol que supo crear el rival y que contaron con la acertada intervención de otro de los jugadores para rescatar, más por calidad que por cantidad de atajadas, como fue el arquero Burián.

En un segundo nivel se puede ubicar a Meza, que de todos modos tuvo que lidiar con la subida de Blanco, al que complicó cuando lo atacó y fue complicado cuando el marcador-volante canalla decidió llegar hasta el centro por su sector, algo que se hizo más notorio en el segundo tiempo.

No varió mucho el cuadro de situación en el rival, donde Almada y Ferreyra, dos de los tres centrales que puso el Kily González, fueron los más destacados.

Dos manos, ninguna penal

Hubo dos jugadas en las que claramente la pelota pegó en la mano de un defensor, una en cada área. En el primer tiempo, un centro pasado a las espaldas de Blanco fue cabeceado por un jugador sabalero y el balón rebotó en el defensor canalla que estaba de espaldas y no pudo evitar de ninguna manera que el balón le rebote.

La otra fue en el segundo tiempo, en una jugada clara de gol que tuvo Central, se produjo un rechazo y la pelota pegó providencialmente en el brazo de Goltz, que no tuvo ni tiempo de evitarlo. Fue otra jugada en la que se advirtió claramente la mano pero sin intención ni tampoco ampliando el volumen del cuerpo.

7 Jugadores llevó Eduardo Domínguez al banco de suplentes. Dos arqueros (Chicco y Hass), un defensor (Acevedo), dos marcadores-volantes (Escobar y Mura) y dos media punta (Gozálvez y Farías).