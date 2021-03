Australia: evacuaron a miles de personas tras las peores inundaciones en 50 años

Las autoridades de Australia han evacuado a unas 18.000 personas en los últimos días, a raíz de las inundaciones que aquejan desde la semana pasada a la costa este del país y que han sido consideradas como las peores en más de cinco décadas, se informó este lunes.

Del total de evacuados, 15.000 pertenecen a la costa norte-central del estado de Nueva Gales del Sur, en donde han caído 900 milímetros de lluvias en los últimos seis días, mientras que otras 3.000 son residentes de barrios en el oeste de Sídney, según explicó la jefa del gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian.

Muchas de las áreas inundadas en plena pandemia de COVID-19 han sufrido también el impacto de los incendios forestales de 2019-20, considerados como unos de los peores y más largos de la historia australiana, así como una fuerte y devastadora sequía.

"No sé de ningún momento en la historia de nuestro estado en el que hayamos tenido este tipo de condiciones meteorológicas extremas en una sucesión tan rápida de tiempo y en medio de una pandemia", comentó Berejiklian a los periodistas en Sídney.

Incredible, but devastating footage of a house floating down the Manning River at Taree.🎥Tanya Cross #NSWfloods pic.twitter.com/KTggPpvlWO