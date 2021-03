Flavia Palmiero es la cuarta eliminada de MasterChef Celebrity

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La conductora quedó afuera en un plato en el que cocinó rana.

Nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. La segunda temporada del reality sigue en marcha, y la noche del domingo, como es habitual, marcó la expulsión de un nuevo participante. Esta vez, quienes quedaron en la cuerda floja fueron Fernando Carlos, Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa, Candela Vetrano, Sol Pérez, Claudia Fontán, Andrea Rincón y Flavia Palmiero. Y todos ellos se sometieron a un desafío de gran dificultad.

Al comienzo de la velada, Santiago del Moro saludó al jurado, integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, quienes procedieron a detallar la prueba. Los participantes se encontraron una vez más con la famosa caja misteriosa, que en su interior escondía ranas. Germán explicó que iban a realizar una receta de su autoría: “Esto estuvo en la carta de Tegui hace diez años, y es interesante para que puedan conectarse con esta carne muy noble. Esta es de mis recetas favoritas”. Luego Damián agregó: “Les diría que se hagan amigos de esta receta, y si no la lee bien, tampoco sirve”, y Donato concluyó: “Deben prestar atención a los detalles, eso es súper importante y más cuando se trata de algo de Germán Martitegui”. En lo referido al plato, ese chef dijo: “Con el afán de facilitarles la vida, la receta ha sido dividida en pasos. Así que no van a recibir todo completo, van a recibir cinco partes, entonces no van a saber el plato completo, hasta que lleguen al último paso”.

Los concursantes estaban preocupados, algunos confesaban jamás haber preparado rana, y todos tomaron las instrucciones del primer paso para la misteriosa receta. “Hay que seguir al pie de la letra” exclamaba Georgina, mientras Flavia aseguraba “estar tranquila”. Claro que, a pesar de contar con un instructivo, pronto comenzaron a surgir algunas dudas. Algo apresurada, Rincón confesaba estar mareada y sentir que “corría en círculos”. En la segunda etapa hubo que “pelar, cortar, hervir tres papas, separar hojas de perejil y cortar la cocción con hielo”, una instancia que complicó a Palmiero, a medida que la tercera etapa le presentó dificultades a Barbarossa. La actriz estaba tan confundida, que recibió la ayuda personal de Germán, a quien le decía “Tegui te amo!”. En la última parte debieron “confitar la zanca de rana, y después emplatar con estética y creatividad”.

Las devoluciones

Al momento de comenzar la degustación, la primera en acercar su plato fue Sol Pérez, que muy confiada reconoció que su rana era “una belleza”. Aunque Germán destacó que varios ingredientes estaban bien, entre ellos el sabor de la rana, le dijo que en el puré “hubo algo que no funcionó”. En su turno, Dalmau se mostró algo inseguro, pero Damián expresó que el sabor estaba bien, y lo instó a utilizar el criterio. “Eso va a ayudar a organizarte”, le dijo. El plato de Candela recibió elogios por su presentación y proporción, y Damián consideró que “el motor estaba arrancando”, en referencia a la evolución de la participante.

Fernando Carlos tuvo una muy buena noche, y sobre él Germán destacó que funcionas muy bien con instrucciones y que ve un progreso en el participante. Entre aplausos, Betular agregó: “Tiene todas las texturas del desafío, tenés que estar muy contento Fernando”. Con pocas expectativas, pero grandes resultados, Fontán recibió una de las mejores felicitaciones de la gala, y Damián comentó sobre su rana: “Es un plato muy redondo de texturas, de sabores, y visualmente lo lograste, muy bien”. Por su parte, Germán opinó: “Lo tuyo está impecable. Hay que tener mucha sensibilidad para sin saber cómo servirlo, que esté bien, esto es de alguien que ama la cocina”.

Una de las últimas en acercarse fue Flavia, cuyo plato no generó entusiasmo entre el jurado. Donato resaltó que la salsa no estaba bien, y que las ranas “estaban pasadas”. Georgina reconoció que su decoración parecía “un Picasso”, y confesó varios errores durante la preparación, sobre la que Germán dijo: “No es el plato que había que hacer”. Por último, Rincón pidió disculpas por su exabrupto del otro día, y recibió elogios por su comida.

Finalmente, los especialistas reconocieron a Claudia como la mejor de la velada. Sol, Andrea, Candela y Fernando, lograron pasar de etapa, mientras que Gastón, Georgina y Flavia quedaron en la cuerda floja. Finalmente, Palmiero fue la eliminada.