Los trabajos tienen un grado de avance del 95% y beneficiarán directamente a cerca de 10 mil vecinas y vecinos. Las obras buscan disminuir el riesgo hídrico, mejorar el tránsito peatonal y vehicular, y simplificar la conexión con los barrios Chalet y San Lorenzo, y con las avenidas Mar Argentino y J. J. Paso. El intendente caminó las calles asfaltadas con los propios habitantes del sector.

Trabajos de la Municipalidad Jatón recorrió las obras que mejorarán la calidad de vida de los vecinos de Centenario

El intendente Emilio Jatón recorrió, junto a los vecinos, los avances de las obras de mejoramiento vial y desagües pluviales que se ejecutan en el Fonavi San Jerónimo y en el barrio Centenario. Los beneficiarios directos de estos trabajos serán unos 9.600 habitantes de este sector; y de manera indirecta, cerca de 49.000, dentro del Distrito Suroeste.

La caminata comenzó en Tacca y Colón donde en esta última calle entre Raúl Tacca y Gobernador Nicasio Oroño, se ejecutó un nuevo pavimento de hormigón de 8 metros de ancho con el correspondiente cordón cuneta. La postal es otra y los vecinos expresaron a cada paso la alegría que tienen. Lo mismo sucedió en la zona del Fonavi, en calle Islas Malvinas, entre 10 de Junio y Diego Núñez donde en pocos días finaliza la pavimentación de esta calle.

Luego de recorrer los diferentes frentes de trabajos que se llevan adelante, el intendente Emilio Jatón destacó la importancia que tienen estas obras para todo el barrio. En una de las paradas dijo: “Estamos a 100 metros de la escuela Simón Bolívar, en el Fonavi San Jerónimo y si recordamos lo que era este lugar hace 8 meses era otra la imagen. Comenzaron las obras y hoy están con un grado de avance que supera el 90 por ciento. La realidad está cambiando, el ingreso a la escuela es otro. Avanzamos mucho”.

Esta intervención significará una mejora en las condiciones de vida de los vecinos del barrio Centenario y su entorno, incluido el Fonavi San Jerónimo. Entre los beneficios se pueden mencionar la contribución al ordenamiento urbano del sector y su zona de influencia: disminución del riesgo hídrico, mejora del tránsito peatonal y vehicular, simplificación de la conexión con los barrios Chalet y San Lorenzo, y con las avenidas Mar Argentino y J. J. Paso, y consolidación del proceso de urbanización.

Vale recordar que las obras comenzaron en julio del 2020 y tienen un avance que supera el 95%. El monto del contrato es de 70 millones de pesos, financiados por el gobierno provincial, mientras que la inspección de la obra se realiza en conjunto con la Municipalidad. La empresa Mundo Construcciones es la encargada de concretar las tareas.

Etapa final

“Hay realidades que nunca se pensaron que iban a cambiar y hoy están sucediendo. Uno de ellos es el corredor Tacca y calle Colón que tiene asfalto. Los vecinos no lo pueden creer y nos lo manifiestan en todo momento”, destacó el intendente de la ciudad y anticipó que continuarán las obras para seguir mejorando tanto el Fonavi San Jerónimo como todo el barrio Centenario.

Antes de finalizar, Jatón expresó: “La obra comenzó hace seis meses después de un largo peregrinar, es con financiamiento del gobierno provincial y hoy está llegando a su punto culmine. Por eso las cosas hay que decirlas y hacerlas y esto es un claro ejemplo”.

“Ya no es más la villa de antes”

Silvia González es una de las vecinas que vive sobre calle Colón y con mucha alegría dijo: “Estoy feliz. Me imagino que cuando esté todo terminado el asfalto (falta muy poquito) va a ser un sueño. La verdad es que jamás pensamos, pero teníamos fe. Creía en Jatón, siempre digo ‘por fin llegó uno que nos hace las cosas’. Ahora vemos que cuando llueve, corre el agua. Yo le digo a mi hija que ahora hay que acomodar la casa, ponerla linda, porque con el asfalto que tenemos dan ganas de hacer cosas”.

Antes de finalizar, volvió a reiterar: “La verdad es que es un sueño realizado. El barrio va cambiando y cambiamos todos. Porque empezamos a cuidar las cosas. Vemos que no dejen mugre, tratamos de cuidar que no se tire, mantenerlo ordenado. Ya no es más la villa de antes”.

Damaris Martínez vive por calle Tacca pero su mamá está sobre Colón y por lo tanto las transita a diario. “Ahora con el asfalto hay un cambio impresionante. Los chicos ahora van a poder jugar más tranquilos”, dijo, y también se refirió a las obras de iluminación, y agregó que “ahora que viene el invierno, cuando los chicos van a la escuela aún es de noche, las personas que salen a trabajar o llegan a la noche tarde, está bueno que se pongan las luces” y para terminar expresó: “Pero todo de a poco, ya tenemos la calle y el asfalto, cloacas, agua. Ahora dan ganas de arreglar los frentes de las casas”.

Por último, Susana Pelentier manifestó: “Está mucho mejor el barrio, al menos no nos vamos a inundar, la calle ya no está rota, porque cuando llovía esto era un desastre, no se podía ni pasar. Ahora está mucho mejor, se puede transitar. La verdad es que está muy lindo y es algo para la gente”. En cuanto a las obras de iluminación, Susana destacó: “Vivo por Raúl Tacca y, con las luces que pusieron, de noche parece de día. Estamos muy conformes con lo que hicieron por el barrio, le cambió la cara”.

En detalle

La zona sobre la cual se realiza esta intervención se encuentra al suroeste de la ciudad de Santa Fe. La obra tiene una extensión de más de 2000 metros, está comprendida entre las calles Libertad, entre 10 de Junio y Diego Núñez; Islas Malvinas, entre 10 de Junio y Diego Núñez; Diego Núñez, entre Libertad y Raúl Tacca; Raúl Tacca, entre Diego Núñez hasta el empalme con el pavimento existente frente al CARD “Pedro Candioti”; y Cristóbal Colón, entre Raúl Tacca y Gobernador Nicasio Oroño.

En las calles Libertad, Diego Núñez y la mayor extensión de Raúl Tacca con sus transversales hasta calle Reconquista, se colocó mejorado (16.500 m2) con cordón cuneta de hormigón. Sobre la calle Raúl Tacca, entre Rodríguez Peña y José María Pérez, y en calle Cristóbal Colón, entre Raúl Tacca y Gobernador Nicasio Oroño, se ejecutó un nuevo pavimento de 8 metros de ancho con el correspondiente cordón cuneta.

Y finalmente, en calle Islas Malvinas entre Diego Núñez y 10 de Junio se ejecutó un pavimento de hormigón. De esta manera, las calzadas permitirán un mayor y más seguro flujo de tránsito, con una estructura de pavimento adecuada para el volumen presente y futuro.

En cuanto a las obras de desagües, en el sector del Fonavi San Jerónimo, sobre calle Diego Núñez, se ejecuta un conducto principal que inicia en Crucero General Manuel Belgrano y desemboca en el canal Tacca. A ese conducto se vincula un desagüe que se desarrolla por calle Malvinas Argentinas, a partir de la bocacalle de 10 de Junio.

Los líquidos pluviales de calle Raúl Tacca, son colectados mediante bocas de tormentas emplazadas en las intersecciones de Vera Mujica, José María Pérez, Salustiano Zavalía, Gobernador Nicasio Oroño, Reconquista y Cristóbal Colón. Cada una de estas captaciones se vinculan a desagües desarrollados transversalmente a la calle Raúl Tacca y desaguan en el canal aledaño.

Los desagües transversales a Raúl Tacca están sobre Vera Mujica, donde está previsto un conducto que capta los líquidos pluviales desde calle Cristóbal Colón y otro por José María Pérez, que se desarrolla desde calle Reconquista y transporta el agua que llega a la intersección de ambas calles.

Por Tarragona, se proyectó un conducto desde Reconquista hasta el canal Tacca; y por último, en las intersecciones de Raúl Tacca con Gobernador Nicasio Oroño, Salustiano Zavalía y Reconquista, se ejecutó en cada caso un conducto para reunir el líquido que confluye a cada una de las intersecciones mencionadas.