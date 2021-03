https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.03.2021 - Última actualización - 11:00

10:49

Motociclismo

MotoGP: Marc Márquez no correrá las dos primeras carreras

Luego de pasar varias veces por el quirófano, el español no llega en condiciones para poder disputar los primeros Grandes Premios.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Motociclismo MotoGP: Marc Márquez no correrá las dos primeras carreras Luego de pasar varias veces por el quirófano, el español no llega en condiciones para poder disputar los primeros Grandes Premios. Luego de pasar varias veces por el quirófano, el español no llega en condiciones para poder disputar los primeros Grandes Premios.

El español Marc Márquez, ganador de seis títulos mundiales en MotoGp, confirmó que no estará en las dos primeras competencias que se realizarán en Qatar. “Me han aconsejado no participar en las dos carreras de Qatar, así que seguiremos con la recuperación para volver a competir lo antes posible” expresó el piloto en sus redes. Márquez sufrió la fractura del húmero del brazo derecho el pasado 19 de julio y que luego derivó en una pseudoartrosis con infección que le obligó a pasar tres veces por el quirófano. Ahora, habrá que esperar si el español estará en condiciones de volver a competir en la categoría en el Gran Premio de Portugal, carrera que se disputará el 12 de abril. Tras la última revisión con el equipo médico, me han aconsejado no participar en las dos carreras de Qatar así que seguiremos con la recuperación para volver a competir lo antes posible!#MM93 pic.twitter.com/9oouizeSwv — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 22, 2021

Temas: