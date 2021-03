https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hay que contarlo para visitar a Platense

Aliendro dio positivo, se sumará el viernes pero el plantel viajará el jueves

Además, el volante rojinegro, que ya se perdió el partido de Copa Argentina ante Argentinos Juniors (el día previo tuvo los síntomas) y el de este domingo contra Central, no hará fútbol en toda la semana.

Por Enrique Cruz SEGUIR Rodrigo Aliendro dio positivo para Covid en el nuevo control que se le efectuó el sábado y por lo tanto se mantendrá aislado hasta el viernes, día en el que se sumará al grupo. Como el partido es al día siguiente, estaría en condiciones de jugar desde el punto de vista del Covid, pero el plantel viaja el jueves y el volante sabalero no podrá hacer fútbol en toda la semana. Conclusión: hay que ir descartándolo para el juego frente a Platense, que se jugará en Vicente López.

Habrá que ver si la semana trae alguna novedad positiva en relación a los otros jugadores. El caso de Alexis Castro es casi imposible, ya que sufrió una ruptura fibrilar y recién lleva menos de diez días de recuperación, por lo que hay que ir descartándolo y quizás haya que esperar algún partido más, no sólo el del sábado que viene. Luego, el técnico aguardará por Bianchi, Bernardi y Morelo para ver si alguno de ellos está en condiciones de volver, aunque será difícil. Puntualmente, en el caso de Morelo, Domínguez fue claro en San Nicolás cuando dijo que todavía no había hecho fútbol para observar cuál era la reacción ante el roce o el choque (recordemos que fue operado de uno de sus hombros). Seguramente, ese trabajo se hará en la semana -ya tiene el alta médica desde hace varios días- y ahí se evaluará su comportamiento para saber si es conveniente que pueda jugar desde el próximo sábado, ya sea como titular o yendo al banco de relevos. Tenés que leer Eduardo Domínguez: "Valoro el respeto que se ganaron, con sus rivales, los jugadores de Colón"

Por el lado de Bianchi, el buen rendimiento que viene teniendo Garcés -a excepción del encuentro con Argentinos Juniors, por Copa Argentina, anduvo siempre muy bien- hace que Domínguez no acelere su regreso a las canchas. Cuando se lesionó, en el calentamiento previo al partido con Central Córdoba, se ponía como meta el encuentro con Aldosivi. No sólo ya pasó ese partido, sino también el de Estudiantes, el de Argentinos por Copa Argentina y el de este domingo con Rosario Central. ¿Estará para el sábado?, habrá que esperar.

Bernardi, al igual que Morelo y Bianchi, ya tienen el alta médica y se entrenan con el resto de sus compañeros. Quedará en Domínguez si decide incorporarlos o no a los planes para visitar el sábado a las 14 a Platense, equipo con el que hace 22 años que no se enfrenta en la A.

