Línea directa

El pueblo unido

ALFREDO SALOMÓN

"Fue emocionante ver cómo el pueblo entero se movió en busca de la nena Maia. Ahí no había grieta alguna. Todos unidos, con un mismo fin. Hasta que apareció. Qué alegría ver un país unido, luchando. Los únicos que faltaron fueron el presidente y la vice. ¿Habrán ido de picnic? Pero voy a decir una cosa: es una virtud ser sensible. El día que se pierda la sensibilidad estaremos fritos".

Impuestos y abandono

MARÍA ELENA ZAPATA DE Bº TRANSPORTE

"Vivo en calle San Martín, entre 12 de Infantería y Javier de la Rosa. Estamos a 20 metros de A. del Valle y es una vergüenza que estamos pagando impuestos como si la calle estuviera asfaltada y es una mugre. No hay nada, ni siquiera cunetas. Hay un basural en la esquina, donde hay una plaza. Todo el mundo tira basura allí. Quisiera decirle al señor Jatón que por favor, se dé una vuelta y mire esto".

Sandio y vulgar

OMAR PEDRO

"¡Qué pobre está la televisión de contenidos culturales! ¡Cuánta necesidad que hay en la gente de distraerse con programas sin contenido! Celebro particularmente el programa Masterchef, que es sumamente entretenido e interesante. Pero no alcanza para elevarnos culturalmente. Extraño, por ejemplo, el programa del Dr. Cormillot, 'Cuestión de Peso', sumamente instructivo para la salud en general. Espero que lo vuelvan a editar. Por otra parte, advierto a ciertos conductores de televisión siendo muy chabacanos en la forma de expresarse. No hay una línea de altura en las palabras, terminan siendo altisonantes, carentes de un estilo dialéctico que por lo menos ayude a la gente a acostumbrarse a hablar con propiedad. ¿Por qué será que se ha roto la exquisitez?, el lenguaje que tenemos es tan rico y variado. Sin embargo, muchas veces se escuchan sandeces y de quienes conducen, periodistas, locutores, o conductores de televisión. Muchos extrañamos la televisión de hace 40 años, en la que escuchábamos hablar con otro estilo, respetuoso y profesional".

Buenas costumbres perdidas

ROBERTO ACUÑA

"Es deplorable la inconducta de gente con respecto a la falta de cuidado de la limpieza de su vereda y de la calle que le corresponde a su dirección. Por lo menos barrer las hojas de los árboles, ponerlas en una bolsita y depositarla en el cesto de basura. No es tan difícil de hacer. ¡Cuánto hemos caído de las buenas costumbres!, antes no había necesidad de pedirlo, era una costumbre de buen vecindario que cada vecino limpiara su sector. Pero se ve que hoy en día no nos importa vivir sin higiene. Afortunadamente, existen lugares en el interior provincial, donde todavía se acostumbra a mantener limpio el lugar donde viven. Pero aquí en la ciudad de Santa Fe, en general los vecinos son de cuarta...".

Chip localizador para todos

ENRIQUE

"Decía un locutor por la radio, refiriéndose a los robos y a los asaltos de los motochorros, que en la Argentina pronto necesitaremos ponerle chip localizador a todo. A las bicicletas, a los autos, a las carteras, a los celulares,... Y yo me preguntaba, ¿y por qué no poner chips identificatorios y localizadores a las personas? De esta manera, sabremos en el momento de realizarse el robo, quién estuvo cerca de la persona robada y listo. Sería cuestión de ir a buscarlo a la casa, o inclusive rastrearlo hasta encontrar al delincuente. Lo cierto es que parece de ciencia ficción, pero con los adelantos tecnológicos ya se puede hacer. Yo sé que me saltarán a la yugular para decirme que perderemos la libertad, sobre todo los de derechos humanos, y yo les contestaría: y si la libertad ya la hemos perdido hacer rato... ¿O no ven las casas todas enrejadas, con barrotes, como si estuviésemos nosotros presos y los delincuentes libres? Incluso cuando uno sale no sabe en qué momento puede ser asaltado. Vamos, seamos sinceros y veamos la verdad tal cual es".