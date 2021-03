https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 22.03.2021 - Última actualización - 12:34

12:31

Ahora, las autoridades investigarán si hubo negligencia en el manejo del lugar.

Mendoza Tras la caída de un puente, el Gobierno nacional declaró la emergencia vial en la ruta 40 Ahora, las autoridades investigarán si hubo negligencia en el manejo del lugar.

La ruta 40 es el eje vial que conecta al país por el oeste y en Mendoza es clave. Pero ha tenido problemas: un puente se derrumbó en febrero, mostrando el deterioro y la falta de cuidado de la ruta. Incluso ocurrió justo poco tiempo después de que supuestamente se revisara la seguridad del lugar, que es atravesado por el arroyo de los Pozos.

Ahora el Gobierno nacional declaró la emergencia vial para un tramo de la Ruta 40 en Mendoza para realizar estudios de riesgo y también reparar el puente caído de manera más rápida. La emergencia vial durará un año y comprende parte del tramo que une Tunuyán con la Ciudad de Mendoza. "Declárase el Estado de Emergencia Vial en Jurisdicción de la Provincia de MENDOZA por el plazo de 365 días corridos, en la Ruta Nacional N° 40, Tramo: Tunuyán – Ciudad de Mendoza entre progresivas 3244,64 (Arroyo Los Chañares) y 3250,35 (Arroyos Los Pozos)", dice la resolución de Vialidad Nacional.

Pero el Gobierno nacional pidió una investigación para saber si hubo negligencia o alguna acción nociva que haya derivado en la caída del puente. Es que el lugar había sido objeto de controles y obras pocos días antes de que se cayera. Por eso ordenaron que se realice "una evaluación de la totalidad de los hechos y antecedentes a fin de determinar la eventual lesividad que padeció en particular el Estado nacional y el público usuario en general, a los efectos de iniciar las acciones administrativas y legales que eventualmente correspondan".

Tenés que leer

Las obras

El puente se cayó luego de que por causa de las lluvias aumentara el caudal del arroyo. Ahora en el merco de la emergencia, Vialidad deberá realizar estudios "nuevas condiciones de Cuencas y verificación de la integridad de estructuras actuales" y licitar la reconstrucción del puente. Incluso evaluarán si hace falta reforzar o hacer de nuevo el resto de las estructuras involucradas. "Se incluirá la ejecución de tareas de reconstrucción de capas asfálticas, mezclas granulares y suelos en las adyacencias y zona de influencia de las estructuras mencionadas. La medida deberá comprender la demolición, desmotado, retiro y disposición final de las estructuras a reemplazar", explicaron.

La caída del puente sobre el arroyo de los Pozos no fue el único. El año pasado ocurrió algo similar en el puente que cruza el arroyo Los Chañares. En ese caso el colapso no fue total. Por eso en la Legislatura pidieron investigar las causas de fondo de ese problema, en particular lo ocurrido con las ripieras legales y clandestinas. “Solicité de manera inmediata información pública sobre dichas ripieras, nuestro interés radicaba en si realmente las mismas estaban operando bajo la normativa vigente, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley 8434, por ejemplo, estar inscriptos como Productores mineros, si poseen un plan de manejo para desviar cauces, y lo que más preocupaba es si están habilitadas por hidráulica para operar en cercanía a infraestructura que podría correr riesgo", dijo del diputado Mario Vadillo.