Línea directa y llegan cartas

Lunes 22.03.2021

12:54

Felicitaciones por la vacunación

ENRIQUE OSCAR MURO

"Así como otras veces he hablado para criticar al gobierno, ahora es para felicitarlo. Vengo de colocarme la vacuna contra el Covid. La atención en la Esquina Encendida es bárbara, muy buena. Gracias por el espacio"-

****

Felicitaciones por la vacunación II

ISABEL FERNÁNDEZ

"Fui a colocarme la vacuna contra el Covid y debo decir que la atención fue más que excelente, extraordinaria. Cantidad de mesas, espacios grandísimos entre mesa y mesa, un montón de jóvenes que ayudaban, cantidad de sillas de ruedas, de sillas comunes... Me ofrecieron agua, me pidieron todos los datos, me preguntaron los remedios que tomo, etc. Me dijeron de la vacuna de la gripe, cuando me la tengo que colocar, me dieron una cartilla con la fecha para la segunda dosis. A la salida me estaban esperando unos muchachos, me preguntaron cómo me iba a trasladar a mi casa, si me llamaban un taxi, y yo les contesté: mi hija está a 50 metros y me dijeron: ¿quién es? Y les señalé el auto. Estaba lloviznando y dijeron: iremos hasta el auto y le avisamos. Caminaron por el barro para buscar a mi hija. ¡Mejor, imposible! Ni en Moscú, ni en Roma, ni en ningún lado algo así. Tengo mi consuegra que vive en Holanda, tiene mi misma edad, 80 años, y no la vacunaron; tengo mi ex marido, que vive en España, también con 80 años, y no lo vacunaron. Así que felicito al gobierno de Santa Fe, y al gobierno nacional, que organizó todo. ¡Viva la vacuna rusa!".

****

Sin brújula

ALFREDO SALOMÓN

"Lo ocurrido en este país, en materia de vacunación, este gobierno hizo casi todo al revés. Y hace falta entrar en detalle de adónde nos quieren llevar. Con la nueva incorporación de Martín Soria está todo dicho. Y Cristina no se cansa de intentar un salvavidas para sus problemas con la Justicia. Ahora resulta que Alberto invitó a sumarse a su lista a Zulemita Menem, la misma que tuvo en sus manos a la empresa láctea SanCor, ¿recuerdan?, ¿y qué fue lo que pasó? El refrán nunca se equivoca cuando expresa: 'El perro viejo se muere y la pulga sigue al cachorro'. Más claro, hay que echarle agua; y mejor no hablar del campo, que produce los alimentos que nos mantienen vivos. Resulta que el 70 % del producido del campo lo acapara el gobierno, y solo el 30 % va para los que producen, pagan impuestos y ponen el lomo. Este gobierno perdió la brújula y no sabe hacia dónde va. Mejor dicho: nos lleva hacia el abismo. Si el país no reacciona a tiempo, estamos 'fritos'. Solo nos queda rezar para que el Todopoderoso nos dé una gran mano y volvamos a ser los verdaderos hijos de esta bendita patria. Muchas gracias por el espacio".

****

Empezaron con las Cadenas

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"¿Una Cadena para ratificar lo que todos sabemos?, presumo que quiso opacar los comentarios que acaparan los medios sobre la presentación del libro de Macri. Con quién tampoco comulgo, por su puesto entiendo que es un gatito inofensivo al lado de estos que gobiernan desde la remanida democracia, 25 años y no se sienten responsables de nada, cuando fueron los inventores de la pobreza como factor de dominación en los escalones más expuestos de la pirámide social. No es una buena estratagema petardear al ex-presidente, se notó que le advirtieron que al darle entidad más lo potencia, porque debe ser la primera vez que no le echa la culpa. Gracias por cuidarnos".

****

Llegan cartas

Una ciudad poco cordial

Miguel A. Crespi

Soy vecino de esta ciudad y advierto, desde hace tiempo, que su imagen, los servicios y las conductas, se degradan día tras día, en forma ostensible. Si bien no es una ciudad turística, posee espacios naturales próximos e infraestructura muy valiosa, pero, con preocupación, advierto que numerosos espacios públicos y servicios se van degradando día a día de modo preocupante.

Esto ocurre bajo la exclusiva responsabilidad de un municipio que no acierta a encarar cada una de sus obligaciones y esto es así con la actual gestión del intendente pero también ocurrió con su antecesor.

Solo enunciar la "oscuridad" que reina en la ciudad, es titular. ¿Quién es responsable de haber instalado luminarias con sistema LED que a tan escaso tiempo de uso, ya se las ve agotadas o apagadas?

En otro orden, el descontrol en el tránsito es inaceptable; es cotidiano compartir las calles con vehículos en pésimas condiciones técnicas, sin identificación, con los riesgos que ello implica.

Es absoluta la falta de manutención de espacios para uso y disfrute de la gente. Hay que señalar el descuido y abandono de conductos destinados a la evacuación de efluentes para prevenir daños y perjuicios. Y no puedo olvidar en esta apretada síntesis la falta de limpieza de los espacios públicos, por ejemplo, la peatonal San Martín.

Se podría enunciar y reclamar más. Eso sí, la TGI se actualiza cada tres meses. Me pregunto, ¿¡para qué?! Alguna vez podremos sentir orgullo de nuestra ciudad y tener orgullo de convocar a foráneos... ¡Hoy no!