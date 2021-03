El agua, un bien público pero escaso: cómo almacenarla en terrenos privados

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Gustavo Villa Uria, subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, se refirió a la tarea de cuidar la gestión del recurso en el país. También hizo referencia a la incidencia que puede traer que el recurso haya comenzado a cotizar la bolsa en Wall Street.

A fines del 2020, el agua de California (Estados Unidos) comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas de Wall Street. "En el mercado del agua lo que se está discutiendo a nivel mundial es que los recursos que se ponen para la gestión del agua son absolutamente insuficiente. Y son insuficiente para los niveles de producción y demanda que tenemos, por eso en determinadas zonas de Estados Unidos se pensó en poner recursos adicionales para tener disponibilidad de más agua", indicó Gustavo Villa Uria, subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación, e hizo un paralelismo con el recurso petrolífero: "En todo el mundo tanto en el agua como en el petróleo, cuanto más invierto mayor cantidad disponible tengo".

En el Día mundial (22 de marzo) de este recurso indispensable para la supervivencia humana, El Litoral consultó a Villa Uría para saber el impacto que puede traer para el país que el agua esté cotizada en la bolsa de Wall Street.

"En el corto plazo ninguno. El agua, en cierta forma, ya está hace muchos años en los mercados internacionales a partir de los precios en commodities. Por ejemplo países secos o sin recursos de agua o suelo, compran nuestros cereales a instancias de nuestra agua y disponibilidad productiva de cereales. Con poca agua se produce poco, con mucha, se produce bastante, con exceso se produce poco y con una cantidad justa se puede producir una cosecha récord y una serie de condiciones", analizó el subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación.

Gestión del recurso en Argentina

-¿Cómo trabaja la Nación para custodiar este preciado recurso?

-El recurso es rico pero no está disponible. Tenemos, por ejemplo, una estacionalidad muy marcada en determinadas zonas como en el norte de la provincia, donde no tienen el agua cuando la necesitan y la tienen en otro momento, por eso es necesario hacer reservas de agua para poder almacenar.

Uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 es duplicar la capacidad de almacenamiento de agua, eso lo han determinado los países del mundo y es normativa en nuestro país porque así lo estableció Naciones Unidas (ONU).

-¿Contar con ese almacenamiento que se pretende es complicado?

-Sí, es difícil de hacerlo. Si bien el agua es pública y es un bien de todos, el terreno para almacenarla es privado, y sino logramos que el privado entienda el concepto de que tiene que almacenar el agua, no hay forma de que el Estado lo pueda hacer.

-Esto demanda un diálogo continuo con las empresas…

-Debe haber una concientización del privado, porque sino lo que hacen son canales, ya que es la forma rápida de resolver lo que se tiene. Esto requiere no solo ver los excesos sino también los déficit. Según los escenarios de clima que veamos, y dicho por la ONU, necesitamos almacenar más agua, y en esa línea de acción es que venimos trabajando desde el gobierno Nacional, con lo cual aparecen muchos conflictos a partir de estas decisiones.

-En cuanto al recurso y su utilización ¿Está regulado?

-Sí, como todo recurso natural, los propietarios son las provincias y las provincias son quienes establecen sus leyes de regulación y control. También hay normativas de presupuestos mínimos donde el Estado Nacional interviene cuando las provincias tienen una normativa básica o elemental. La provincia de Santa Fe tiene su ley de agua (n°13.740) que debe llevarse adelante con aplicabilidad completa y tiene que contar con recursos, elementos y estructura para cumplirse.

-Algunos sostienen que el agua va a ser el recurso por el cual los países pueden desatar una guerra mundial ¿Esto es tan así?

-No va a hacer por el agua. Transportar el agua es muy caro y lo que se busca es el bien que ya tuvo al agua como insumo. Por eso los países del mundo buscan directamente el producto ya desarrollado, ya sean cereales, carne, bienes industriales y cualquier otro bien que se pueda producir con el agua. El agua no se la van a llevar en un barco, no hay forma de que eso ocurra por los costos de traslado y transporte. Además, acá en Argentina el agua es pública y nadie puede llevársela ni apropiarse de ella. Es más fácil desalar el agua del mar que tienen cerca y hacerla agua dulce como se hace en muchos lugares, como en España o los países árabes.

"Valoremos el agua"

El lema para conmemorar el Día mundial este 2021 es: "Valoremos el agua". En su página web, el gobierno Nacional dedicó una publicación para generar conciencia sobre el cuidado de este recursos indispensable. "A raíz del desarrollo económico y del incremento de la población mundial, la agricultura y la industria necesitan cada vez más agua, y para satisfacer la demanda de electricidad, aumenta la utilización de fuentes de energía que hacen uso de grandes volúmenes de agua. El cambio climático, por su parte, hace que los patrones de disponibilidad de agua sean más irregulares y agudiza la contaminación. Las sociedades tratan de conciliar las distintas exigencias en materia de recursos hídricos, pero en ese proceso no se tienen en cuenta los intereses de muchas personas", indicaron.

Para logar un cuidado y responsabilidad en su uso, destacaron que "la forma en que valoremos el agua determinará la forma en que se gestione y se reparta. El agua vale mucho más que el precio que pagamos por ella: el agua tiene un valor incalculable y sumamente complejo para nuestros hogares, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación y nuestra economía, así como también para la integridad de nuestro entorno natural. Si descuidamos cualquiera de esos valores, corremos el riesgo de gestionar de forma deficiente este recurso finito e irremplazable".