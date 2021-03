"Tienen que viajar todos los pasajeros sentados, más 10 parados", aseguran desde el municipio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El funcionario dice que se realizan los controles para evitar aglomeración de pasajeros en los colectivos de la ciudad. La vuelta a la presencialidad escolar y la implementación del boleto gratuito aumenta la demanda. En consecuencia, debieron incrementar la cantidad de unidades y la frecuencia.

-¿Cómo son los controles municipales para que se respeten las medidas sanitarias de distanciamiento e higiene en el transporte público?, en el marco del retorno a la presencialidad en las escuelas y con la implementación del boleto educativo gratuito.

-Desde la secretaría de Control y Convivencia se están llevando a cabo dichos controles en los 148 colectivos que circulan por las calles de la ciudad. Tienen que viajar todos los pasajeros sentados más 10 parados, que es la normativa nacional que rige acá. Los controles son aleatorios a toda hora. Entendemos además que los choferes no tienen la potestad de realizar estos controles, es imposible. Procuramos que se respete y que cuando el colectivo está lleno no se hagan paradas para que ascienda más gente. La situación se dificulta en los horarios pico. La semana pasada hubo dos días de paro docente, luego también hubo un paro municipal, por lo que no se pudo cuantificar eso. Si se analiza lo que ocurrió jueves y viernes, que fueron los más "normales", el crecimiento de la cantidad de pasajeros fue del 7 %. Veremos qué ocurre en adelante. Lo ideal hubiese sido que el sistema educativo y el sector público organicen los horarios de ingreso y egreso para que no sean todos al mismo tiempo, para prolongar el movimiento de personas en el tiempo sin que se generen grandes concentraciones. Porque además el resto del día no viaja nadie.

-¿Con la implementación del boleto educativo gratuito se reforzó la cantidad de colectivos y la frecuencia?

-Sí. Desde el 1 de marzo venimos aceitando el sistema de a poco para llegar al 15 con un 39% más de coches en calle. Así que si se compara con febrero, hoy tenemos más de un 40% de coches en calle.

-¿Las empresas cobran un subsidio del Estado por "corte" de boleto gratuito?

-Así es. El estado le paga a la empresa cada corte de boleto que se da de forma gratuita.

-Los empresarios van a querer transportar mayor cantidad de gente..

-Exactamente. En ese sentido, el boleto educativo gratuito sirve en parte para recuperar el uso del transporte público, que estaba en baja.

-El año pasado se desalentaba el uso del transporte público, por la pandemia, y ahora se alienta...

-La realidad es que se ha demostrado que el transporte público no es uno de los principales vectores de contagio de Covid-19. Es mucho más vector un vehículo chico que el transporte público. Así que no es que se lo aliente, sino que es una herramienta que, además, viene a subsanar una situación económica particular. Hoy las familias tienen los ingresos muy ajustados y el transporte gratuito para el estudiantado, docentes y no docentes, es un paliativo importante.

-En ese sentido, muchas familias han dejado de requerir el servicio de transporte escolar, que es exclusivo, para usar el colectivo. Esto impactó fuerte en ese sector...

-Así es, esta realidad ha tenido un gran impacto en ese sector. Los transportistas están buscando alternativas prestando servicio en el sector de la salud.