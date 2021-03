https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tenía catorce canciones y se mantuvo por 30 semanas como N 1 en las listas del país.

"Please, please me" El primer álbum de The Beatles cumple 57 años Tenía catorce canciones y se mantuvo por 30 semanas como N 1 en las listas del país.

En una sesión maratónica de 585 minutos, es decir casi 10 horas de grabación, John, Paul, Ringo y George estuvieron grabando las canciones que restaban para lo que sería el álbum debut de Los Beatles. Fue en los estudios EMI de la clásica Abbey Road que tanto los caracteriza donde pasaron un día completo ensayando y registrando sus voces para que Please Please Me salga a la luz.

El tema musical que da título al disco ya había sido presentado como single junto a Ask me Why en enero de 1963, y meses antes, en octubre del año ‘62 se habían lanzado Love Me Do y P.S I love You. Las cuatro habían sido un éxito total por lo que su representante, George Martin, le propuso a la banda eternizarlas en un solo material. Así fue como el 11 de febrero de 1963 acudieron a la sala de grabación para interpretar las otras 10 canciones que compone el álbum y el mes siguiente, el 22 de marzo, llegó a todas las disquerías británicas.

Si bien los cantantes principales de la banda siempre fueron John Lennon o Paul McCartney, en esta primera entrega todos aportaron sus voces, pues Ringo Starr y George Harrison interpretaron canciones cada uno e hicieron coros para otras. Do You Want to Know a Secret? y Chains tiene como voz principal a Harrison, mientras que Starr fue el intérprete de Boys.

Please Please Me está integrado por dos caras de las cuales se pueden escuchar del lado A y el B con 7 temas cada uno. Del primero se pueden escuchar: I Saw Her Standing There, Misery, Anna (Go to him), Chains, Boys, Ask Me Why y Please please me. Mientras tanto, del otro están presentes: Love me Do, P.S I love you, Baby it’s you, Do you Want to Know a Secret, A taste of Honey, There’s a place y Twist and Shout.

El último tema del lado B fue, a su vez, el último que dejaron para grabar en la discográfica. Sin embargo, no todo salió como se esperaba puesto que después de tantas horas todos estaban cansados y la voz principal de aquel tema, Lennon, estaba sufriendo un resfriado que no ayudaba para nada a su garganta. “Algunos cuentan que tomó algunas pastillas para la garganta y otros dicen un vaso de leche con alguna bebida alcohólica. La primera toma fue buenísima y de la alegría se escucha la voz de Paul festejando. Intentaron hacer una más, pero en la mitad del tema, John dijo que no podía más", había dicho en una oportunidad Fernando Blanco, músico argentino y seguidor de la historia de Los Beatles.

Lo último que faltaba después de haber grabado era definir el nombre y la foto de portada que lo acompañaría. Martin había sugerido utilizar Off The Beatle Track para titular el disco, no obstante la banda optó por Please Please Me.

Por otro lado, con respecto a la imagen, la idea principal era hacer una sesión de fotos en el Zoológico de Londres, pero quienes estaban a cargo del mismo denegaron la ocurrencia. “No permitimos esta clase de fotografías en nuestro local por considerarlo una actitud que dista de contribuir a la preservación del buen gusto de la Sociedad Zoológica de Londres”, les dijeron. Finalmente el manager contrató al reconocido fotógrafo Angus McBean, quien sacó las fotos directamente en el balcón de las oficinas de EMI, la discográfica.

Tras tanto tiempo de grabación, solo quedaba aguardar a que finalice la edición y el álbum se publique, ya que tanto los integrantes como los fanáticos que acudían a ver a la banda a The Cavern estaban esperando ansiosos. Así, el 22 de marzo de 1963 Please Please Me vio la luz y llegó a todo el mundo, imponiéndose en el número 1 de las listas del Reino Unido en mayo del mismo año, siendo destituido en diciembre por With The Beatles, un LP del mismo conjunto.

Luego de aquel lanzamiento, sacaron otros 12 discos, entre los que se destacan Help!, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Bands, Yellow Submarine y Let it Be, que los mantienen hasta hoy en lo más alto, recordada como una de las bandas más icónicas de la historia, no solo del rock sino también de la música.