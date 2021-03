https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jesús María

Denuncian a ex dirigente rural cordobés por desaparición de vacunos de su propiedad

La policía de Jesús María, afirma que no se lo ve desde hace más de una semana por esa ciudad.

El ganado desaparecido se encontraba en feedlot, también llamados corrales de engorde de ganado. Crédito: Imagen Ilustrativa

El ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, en Córdoba, Luis Magliano, no se presentó ante la justicia en la causa que investiga el posible delito de robo de 3.530 cabezas de ganado, y el pedido de su detención es inminente, indicaron fuentes judiciales.

La denuncia contra Magliano fue presentada a comienzos de este año por la firma Haciendas San Eugenio, con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, que trasladó 3.530 cabezas de ganado desde sus explotaciones en las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa hasta Santiago del Estero, donde la empresa Oleos Del Centro (ODC), prestaba el servicio de feedlot, y las mismas desaparecieron.

El viernes de la semana pasada, la Oficina de Gestión de Audiencias de Santiago del Estero, provincia donde se habría cometido el delito, ordenó a Magliano que se ponga a disposición, dado que hasta ese momento, el empresario no había dado señales sobre su paradero, y según informó la policía de Jesús María, no se lo vio desde hace más de una semana por esa ciudad.

Un día antes, el jueves, la defensa de Magliano solicitó la eximición de prisión del empresario, sobre la cual la Justicia santiagueña aún no se expidió.

Durante el fin de semana, la División Investigaciones de la Unidad Regional Departamental Colón, en colaboración con una comitiva de Santiago del Estero, allanaron las oficinas de la firma de Magliano, Oleos del Centro (ODC), y secuestraron documentación y computadoras.

ODC se presentó a concurso preventivo el 29 de diciembre del año pasado ante el Juzgado de Primera Instancia y Séptima Nominación de la ciudad de Córdoba. Precisamente por este hecho, Magliano renunció en enero de este año a su cargo de presidente de la Sociedad Rural de Jesús María.

El empresario dijo a la prensa en los últimos días que "en virtud de la aplicación de la Ley Concursal vigente, Oleos del Centro está dentro del plazo en el que puede optar por continuar cumpliendo el contrato o rescindirlo y entregando dicha hacienda o su valor en pesos según autorización contractual".

El abogado de Haciendas San Eugenio, Hernán González, indicó que “además de los resultados de los allanamientos, se está esperando el informe del Senasa que contesta acerca de los movimientos de hacienda que se realizaron en el último año”.

Haciendas San Eugenio emitió un comunicado donde condenó “el accionar de ODC y de su presidente Luis Magliano, por el carácter delictivo e inescrupuloso de sus actividades empresariales realizadas en un marco de llamativa impunidad y protección”.

“Estamos ante una maniobra empresaria de carácter delictivo organizada y planificada en la pandemia para causar un daño económico relevante a nuestras sociedades ganaderas que siempre actuaron de buena fe y cuya hacienda ha desaparecido de los corrales donde debería encontrarse en el proceso de engorde”, indicó el escrito.