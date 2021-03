https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dos anécdotas desconocidas del ex boxeador

Mike Tyson: el día que le cortó el brazo a su hermano y cuando casi hace explotar su hogar

En su libro el ex campeón mundial de los pesos pesados recordó episodios de su infancia cuando aún la fama, las drogas, el boxeo y los escándalos no eran parte de su vida

Mike Tyson se crio en Brownsville, uno de los barrios más humildes y peligrosos de Brooklyn, incluso en varias entrevistas ha insistido en que los recuerdos de aquellas calles no son gratos ya que los problemas estaban en cada esquina y él solo soñaba con poder salir algún día de allí. Pese a la hostilidad de aquel ambiente, en su libro autobiográfico, Undisputed Truth, recordó dos momentos que al menos le causaron gracia en ese entonces y ayudan a comprender la personalidad que estaba forjando en sus primeros años de vida. El ex boxeador, estrella del deporte estadounidense a finales de la década del 80 y principios de los 90, vivía con sus hermanos y su madre, una trabajadora sexual, en un pequeño apartamento que casi termina incendiado por su culpa. Es que su hermano Rodney era fanático de la química y la medicina y tenía un juego de tubos de ensayo con los que solía realizar experimentos caseros. Tenés que leer Mike Tyson factura 500.000 dólares mensuales con su plantación de marihuana Mike contaba con el mismo nivel de curiosidad que su hermano mayor, pero no tenía la sabiduría como para mezclar fórmulas, por lo que todo terminó en un caos. “Somos negros del gueto y él era como un científico: tenía estos pequeños tubos de ensayo y siempre estaba experimentando. Yo estaba como: ‘La gente blanca hace estas cosas’. Una vez fue al laboratorio de química del Instituto Pratt, una universidad cercana, y consiguió algunos productos químicos para hacer un experimento. Unos días después, cuando él estaba fuera, me colé en su habitación y comencé a agregar agua a sus tubos de ensayo...”. El final fue el esperado: “Exploté toda la ventana trasera, provocando un incendio en su habitación”. De milagro, las llamas no se propagaron y bastó un poco de agua para acabar con el problema. Pero esa no fue la única vez que Tyson puso en peligro a su familia por seste tipo de actividades. Sus horas frente al televisor hicieron que un día intente imitar a los médicos de sus programas favoritos, pero en ausencia de un bisturí tomó una hoja de afeitar. Tenés que leer Mike Tyson buceó en medio de un "tornado de tiburones" Quien lo acompañó en su travesura en esta ocasión fue su hermana pequeña, Denise, quien hizo las veces de enfermera para atender al paciente, Rodney. Claro, vale remarcar que el mayor de los Tyson no estaba al tanto de la situación ya que se encontraba completamente dormido en su cama, pero fue el dolor del metal cortando su brazo el que lo despertó de aquel plácido sueño. En su libro, Tyson se refirió a su hermano más grande como “el chico de trauma número uno en el país”, debido a todos estos episodios que padeció en su niñez.