El 0800 no contesta

Buscan a la mamá de dos hermanitos abandonados

La Secretaría de Derechos Humanos hizo pública la solicitud de datos para hallar a la familia, pero el número de contacto suministrado no responde.

Crédito: Archivo El Litoral

Dos hermanos menores de edad fueron hallados este domingo en las inmediaciones de la avenida Blas Parera al 8800 y su intersección con la calle Piedrabuena, en el norte de la ciudad, sin la presencia de un mayor, según informó el gobierno de la provincia en un parte de prensa. "La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia solicita datos que contribuyan a la búsqueda de los familiares de Josué Miqueas Ramírez y su hermano Marcos, que fueron hallados en la vía pública en la ciudad de Santa Fe y se encuentran alojados en una dependencia de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia", dice el texto oficial. Tenés que leer Se solicita dar con el paradero de una joven desaparecida en Paraná Según consta en la denuncia, fueron hallados el domingo 21 de marzo en Piedrabuena y Blas Parera, y hasta el momento ningún familiar solicitó el paradero. Según señalaron los niños, la madre se llamaría Tamara. Lo llamativo del caso es que aquellos que cuenten con información que permita ubicar a la progenitora, se ofrece un número telefónico gratuito de contacto que no funciona. El Litoral intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el 0800 en horas de la tarde y la llamada nunca fue atendida por un operador. Tenés que leer Se solicita dar con el paradero de un joven desaparecido en San Benito No obstante, quien pueda aportar información a la búsqueda, puede contactarse en forma presencial en la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario). La línea gratuita 0800-555-3348 se suministra usualmente en los pedidos de paradero, pero no funciona las 24 horas. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

