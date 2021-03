El Banco Mundial destacó la "buena y productiva charla" con el ministro Martín Guzmán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, lo manifestó en su cuenta de Twitter.

El director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, destacó este lunes la “buena y productiva charla” mantenida con el Ministro de Economía de Martín Guzmán, en Washington.

“El Banco Mundial continúa apoyando al país con inversiones enfocadas en poblaciones vulnerables en áreas de salud, protección social y acceso a servicios básicos mientras Argentina avanza hacia una recuperación post Covid 19”, dijo Van Trotsenburg a través de la cuenta que el organismo multilateral tiene en la red social Twitter.

Argentina tiene alrededor de US$ 7.000 millones en préstamos otorgados por el Banco Mundial, destinado a proyectos sociales, de salud e infraestructura.

A fines de febrero, el BM aprobó un financiamiento por US$ 420 millones para Argentina, en el marco de dos préstamos; uno por US$ 300 millones y otro por US$ 120 millones para obras de agua y saneamiento y para la construcción de viviendas.

El crédito de US$ 300 millones permitirá ampliar y mejorar los servicios de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en particular en las zonas más vulnerables.

En tanto, los otros US$ 120 millones estarán disponibles para la construcción de viviendas sociales, beneficiando a unos 10.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires.

